Kochgeschirr
> Schick, funktional und praktisch stapelbar

Mit dem nesto System macht Kochen SpaÃŸ

22.09.2025
Bild: cookvision

Du hast im Caravan nicht unendlich Platz. Auch nicht fÃ¼r die KÃ¼che. Deshalb braucht es clevere und raumsparende Systeme, die funktional durchdacht sind und zugleich gut aussehen. Denn das Auge isst mit!

cookvision ist eine kompakte Kochsystem-LÃ¶sung von A wie Auspacken bis Z wie Zusammenstellen. Praktisch stapelbar, stilvoll und durchdacht. Mit dem nesto Kochsystem gelingt nicht nur das Zubereiten auf allen Herdarten, dank des eleganten Designs ist es auch perfekt zum direkten Servieren am Tisch geeignet.

Zum schwarzen Pfannenset:Â nesto 5-tlg. Pfannen-Set schwarz

Zum blauen Pfannenset: nesto 5-tlg. Pfannen-Set blau

Zum Topfset: nesto 10-tlg. Topf-Set blau

Plastikfrei verpackt

Das nesto Kochsystem punktet mit seiner kompakten Stapelbarkeit. Einfach Spass beim Kochen, beim Servieren bis zum einfachen Reinigen und beim optimalen Verstauen. Ein groÃŸer Vorteil ist die Nachhaltigkeit des Systems: nesto kommt plastikfrei verpackt!Â Bei Sets wird aufgrund der perfekten Stapelbarkeit etwa nur halb so viel Platz wie fÃ¼r vergleichbare Produkte benÃ¶tigt. Das spart nicht nur Frachtraum, sondern senkt auch den COâ‚‚-AusstoÃŸ. Fazit: weniger Aufwand, mehr Nachhaltigkeit, mehr Genuss! Jetzt entdecken: www.cookvision.com

Foto: Redaktion
