Wie gut ist Melamin-Geschirr?

Wir haben Melamin-Geschirrsets von 5 Herstellern und zum Vergleich zusätzlich 2 Geschirrsets aus Kunststoff geprüft und dazu 4 verschiedene Tests durchgeführt:

Fall-Test: Wir haben zuerst das gemacht, was man in der Küche immer schon mal gern gemacht hätte – Teller, Schalen, Becher und Gläser aus knapp einem Meter Höhe je drei Mal auf einen Holzboden fallen lassen.

Messer-Test: Auch das macht kleinen Jungs und Mädels Spaß – mit einem Frühstücksmesser Brot auf den Tellern schneiden (und kräftig dabei aufdrücken).

Schwamm-Test: Küchenschwämme haben zwei Seiten, eine weiche und eine raue, um zum Beispiel verschmutzte Pfannen sauber zu putzen. Wir wischen mit der rauen Seite eines Küchenschwammes mehrfach über die Oberflächen der Teller, Schalen und Becher.

Geschirrspüler-Test: Auch dieser Test darf nicht fehlen, versprechen doch die meisten Hersteller von Melamin-Geschirr, dass es spülmaschinenfest ist. Das probieren wir mit einem „normalen“ Reinigungsgang in der Spülmaschine aus, also nicht etwa mit einem Kurz- oder Schonprogramm. Und, klar: Danach wollen wir keine Schleif- oder Kratzspuren sehen!