Wie gut ist Melamin-Geschirr?

Über die Vorteile von Melamin-Geschirr muss kein Caravaner diskutieren: nahezu bruch- und kratzfest. Ein cooles und vielseitiges Material! Du musst bei seiner Verwendung aber auf ein paar wichtige Regeln achten, damit Melamin dich rundum glücklich macht!
Dazu gehört: Erstens keine Lebensmittel, also auch keine Getränke, bei mehr als 70 Grad Celsius in Melamin-Geschirr erhitzen, zweitens deshalb grundsätzlich niemals Behältnisse aus Melamin in der Mikrowelle verwenden und drittens keine säurehaltigen Lebensmittel wie Zubereitungen aus Obst oder Gemüse in Melamingeschirr aufbewahren. Warum? Weil bei unsachgemäßer Verwendung Melamin, eine chemische Verbindung mit Stickstoff, und Formaldehyd austreten und in die Lebensmittel übergehen könnten – Stoffe, die u.a. möglicherweise krebserzeugend sind. Mehr kannst du dazu auf der Website der Verbraucherzentrale nachlesen. Wenn du diese Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigst und zudem darauf verzichtest, noch sehr heiße Getränke in Tassen oder Gläser aus Melamin zu gießen, solltest du an den frohen Farben, modernen Formen und schönen Dekors vieler Melamin-Geschirrsets Freude haben!
Nach den Angaben der Verbraucherzentrale werden auch bei der Produktion von Bambus-Geschirr Melamin-Harze eingesetzt. Hier gelten also die gleichen Regeln wie bei der Verwendung von Melamin-Geschirr! Bambus ist also nicht immer gleichbedeutend mit „Natur“!
Wir haben Melamin-Geschirrsets von 5 Herstellern und zum Vergleich zusätzlich 2 Geschirrsets aus Kunststoff geprüft und dazu 4 verschiedene Tests durchgeführt:
Fall-Test: Wir haben zuerst das gemacht, was man in der Küche immer schon mal gern gemacht hätte – Teller, Schalen, Becher und Gläser aus knapp einem Meter Höhe je drei Mal auf einen Holzboden fallen lassen.
Messer-Test: Auch das macht kleinen Jungs und Mädels Spaß – mit einem Frühstücksmesser Brot auf den Tellern schneiden (und kräftig dabei aufdrücken).
Schwamm-Test: Küchenschwämme haben zwei Seiten, eine weiche und eine raue, um zum Beispiel verschmutzte Pfannen sauber zu putzen. Wir wischen mit der rauen Seite eines Küchenschwammes mehrfach über die Oberflächen der Teller, Schalen und Becher.
Geschirrspüler-Test: Auch dieser Test darf nicht fehlen, versprechen doch die meisten Hersteller von Melamin-Geschirr, dass es spülmaschinenfest ist. Das probieren wir mit einem „normalen“ Reinigungsgang in der Spülmaschine aus, also nicht etwa mit einem Kurz- oder Schonprogramm. Und, klar: Danach wollen wir keine Schleif- oder Kratzspuren sehen!
Das sind die Qualitätskriterien, die uns beim Test der Produkte wichtig waren:
In einem kurzen Fazit haben wir jeweils die wichtigsten Merkpunkte zum Produkt für dich zusammengefasst.
Auf mehreren Achsen kann’s manchmal etwas rauer zugehen als in der heimischen Küche oder am Esstisch. Deshalb wünschen wir uns Gebrauchsgeschirr, das bei einem Fehlgriff beim Abwaschen oder Einsortieren nicht gleich in die Brüche geht, das möglichst kratzfest ist, bei alledem auch noch hübsch aussieht und lange ansehnlich bleibt. Wenn dir diese Produkteigenschaften wichtig sind, bist du bei Melamin-Geschirr auf der richtigen Seite! Achte aber immer auch auf die korrekte Verwendung der Produkte, wie eingangs beschrieben! Alternativen aus Kunststoff, von denen wir zwei Sets zum Vergleich näher unter die Lupe genommen haben, konnten unsere Erwartungen an ein alltagstaugliches Camping-Geschirr nur teilweise erfüllen.
