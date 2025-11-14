Black Friday WM-Tipps: Mach deine Tore!

Der Black Friday steht vor der Tür! Traditionell winken Hersteller mit sensationellen Rabatten, bei denen Clevere zuschlagen. Ganz besonders schlau aber bist du, wenn du die Aktion nützt, um dich schon jetzt für die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 auszurüsten und fit zu machen.
Camping heißt Genießen: Natur, Freizeit und Gemeinsamkeit. Was gibt es Schöneres als mit Familie, Freunden und guten Bekannten an lauen Sommerabenden gemütlich im Freien zu sitzen, lecker zu essen und entspannt zu quatschen! Getoppt werden können solche Highlights allenfalls noch von einem Mega-Event wie einem großen internationalen Fußballturnier. Und genau das steht vom 11. Juni bis 19. Juli mit der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 an, bei der erstmals 48 Mannschaften in 104 Partien der Endrunde um den WM-Titel kicken. Wow, fünf Wochen Fußball satt!
Als Fußballfan weißt du natürlich, dass Events wie die bevorstehende WM nicht nur am eigentlichen Spielort, sondern auch an -zig anderen Locations auf der ganzen Welt begeistert verfolgt werden: in Kneipen und Bars, beim Public Viewing vor Straßencafés und Restaurants – und ja, besonders gern auf Campingplätzen! Wer schon einmal eine WM zwischen Caravans, Wohnmobilen und Zelten mitgefeiert hat, weiß, was da abgeht!
Deshalb kommen die Aktionen zu Black Friday und Black Week in den Onlineshops des Campinghandels wie gerufen. Denn darin kannst du nach Produkten stöbern, bei denen du vielleicht schon mal daran gedacht hast, deine in die Jahre gekommenen „alten“ durch neue zu ersetzen, oder sie erstmals anzuschaffen. Und „wann, wenn nicht jetzt?“ wie es so schön heißt. Denn jetzt werden die Preise gejagt, wie in absehbarer Zeit die Bälle und gegnerischen Spieler.
Um das Budget, das dir zur Verfügung steht, nicht zu überreizen und nichts dem Zufall zu überlassen, kannst du strategisch vorgehen und deine Einkäufe planen. Starten kannst du beispielsweise beim Equipment fürs Kochen, denn das leibliche Wohl für dich und deine Fangemeinde liegt auch am Stellplatz ganz vorne. Dabei fallen dir bestimmt besonders heiße Angebote für Grills, Outdoor-Öfen, Feuerstellen und Kochgeschirr ins Auge. Die gute Nachricht: Früher als die Wettbewerber startet Amazon mit Pre-Black-Friday-Angeboten die bereits online sind. Deshalb hier schon mal zwei spannende Empfehlungen für deine WM-Küche: Ein Gasgrill von BURNHARD für maximale BBQ-Power und ein Pizzaofen Outdoor NERO: So versorgst du hungrige Fans mit leckerem Essen!
Mit 3 leistungsstarken Stabbrennern, Infrarot-Keramikbrenner mit 900 °C Zone, Infrarot-Keramik-Heckbrenner und Seitenkochfeld macht der Burnhard deine WM-Fete zum Grillfest. Die Produktdetails und Vorteile auf einen Blick:
Series 3 inkl. Backburner, 900°C Infrarot-Keramikbrenner, Seitenkochfeld, Gusseisen-Grillrost, Grillabdeckung, Edelstahl Grillwagen + klappbare Seitentische.
Zusätzlich zu saftigen Steaks und krossen Hähnchen sind Pizzen die Renner bei jeder Fete! Mit der richtigen Ausrüstung sind sie schnell zubereitet und gelingen wie zu Füßen des Vesuvs in Bella Italia. Auch hier die Produktdetails und Vorteile auf einen Blick:
500°C, Tragbarer Holzofen inkl. Pizzaschieber & Cordierit-Pizzastein, Brennstoffe: Holz, Pellets, Holzkohle, Briketts
Bei den Händleraktionen mit krassen Rabatten für Black Friday und Black Week kannst du dich schon heute für die kommende Campingsaison und für die Bewirtung deiner WM-Fangemeinde eindecken. Das Motto heißt ja immer: Der frühe Vogel frisst den Wurm!
