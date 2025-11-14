Camping Backöfen
> „Fitnessprogramm“ für deine Camping-WM 2026

Black Friday WM-Tipps: Mach deine Tore!

14.11.2025
Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: Canva

Der Black Friday steht vor der Tür! Traditionell winken Hersteller mit sensationellen Rabatten, bei denen Clevere zuschlagen. Ganz besonders schlau aber bist du, wenn du die Aktion nützt, um dich schon jetzt für die FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 auszurüsten und fit zu machen.

Camping heißt Genießen: Natur, Freizeit und Gemeinsamkeit. Was gibt es Schöneres als mit Familie, Freunden und guten Bekannten an lauen Sommerabenden gemütlich im Freien zu sitzen, lecker zu essen und entspannt zu quatschen! Getoppt werden können solche Highlights allenfalls noch von einem Mega-Event wie einem großen internationalen Fußballturnier. Und genau das steht vom 11. Juni bis 19. Juli mit der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 an, bei der erstmals 48 Mannschaften in 104 Partien der Endrunde um den WM-Titel kicken. Wow, fünf Wochen Fußball satt!

Da geht's ab!

Als Fußballfan weißt du natürlich, dass Events wie die bevorstehende WM nicht nur am eigentlichen Spielort, sondern auch an -zig anderen Locations auf der ganzen Welt begeistert verfolgt werden: in Kneipen und Bars, beim Public Viewing vor Straßencafés und Restaurants – und ja, besonders gern auf Campingplätzen! Wer schon einmal eine WM zwischen Caravans, Wohnmobilen und Zelten mitgefeiert hat, weiß, was da abgeht!

Wann, wenn nicht jetzt?

Deshalb kommen die Aktionen zu Black Friday und Black Week in den Onlineshops des Campinghandels wie gerufen. Denn darin kannst du nach Produkten stöbern, bei denen du vielleicht schon mal daran gedacht hast, deine in die Jahre gekommenen „alten“ durch neue zu ersetzen, oder sie erstmals anzuschaffen. Und „wann, wenn nicht jetzt?“ wie es so schön heißt. Denn jetzt werden die Preise gejagt, wie in absehbarer Zeit die Bälle und gegnerischen Spieler.

BBQ oder Pizza? Der Preis ist heiß!

Um das Budget, das dir zur Verfügung steht, nicht zu überreizen und nichts dem Zufall zu überlassen, kannst du strategisch vorgehen und deine Einkäufe planen. Starten kannst du beispielsweise beim Equipment fürs Kochen, denn das leibliche Wohl für dich und deine Fangemeinde liegt auch am Stellplatz ganz vorne. Dabei fallen dir bestimmt besonders heiße Angebote für Grills, Outdoor-Öfen, Feuerstellen und Kochgeschirr ins Auge. Die gute Nachricht: Früher als die Wettbewerber startet Amazon mit Pre-Black-Friday-Angeboten die bereits online sind. Deshalb hier schon mal zwei spannende Empfehlungen für deine WM-Küche: Ein Gasgrill von BURNHARD für maximale BBQ-Power und ein Pizzaofen Outdoor NERO: So versorgst du hungrige Fans mit leckerem Essen!

BURNHARD 4-Brenner Gasgrill Big FRED Deluxe
Foto: Amazon

BBQ Power für höchste Qualitätsansprüche

Mit 3 leistungsstarken Stabbrennern, Infrarot-Keramikbrenner mit 900 °C Zone, Infrarot-Keramik-Heckbrenner und Seitenkochfeld macht der Burnhard deine WM-Fete zum Grillfest. Die Produktdetails und Vorteile auf einen Blick:

  • Das Gerät arbeitet mit 3 Edelstahlbrennern à 3,5 kW, einem Infrarot-Keramikbrenner à 3,5 kW, einem Infrarot-Keramik-Heckbrenner à 3,2 kW und einer Grillfläche von 72 x 41,5 cm für bis zu 15 Personen! Die Grillroste sind aus massivem Gusseisen gefertigt.
  • Mit dem Infrarot-Keramik-Heckbrenner kann sich die Hitze bei geschlossenem Deckel optimal verteilen. So werden Grillhähnchen, Rollbraten & Co. in Kombi mit einem Drehspieß außen kross und innen saftig. Der innenliegende Infrarot-Keramikbrenner verpasst deinen Steaks mit bis zu 900 °C die besten Brandings und fette Krusten.
  • 3 stufenlos regulierbare Stabbrenner aus Edelstahl sorgen für gleichmäßige Hitze, die du optimal kontrollieren kannst. Mit der Kickstarter Piezo-Zündung ist das sofortige Zünden jedes einzelnen Brenners möglich. So gelingen dir perfekte Garpunkte und fantastische BBQ-Aromen.
  • Flammenverteiler aus Edelstahl in W-Form ermöglichen eine gleichmäßige Hitzeverteilung. Mit der passend mitgelieferten Smoker Box aromatisierst du dein Grillgut ganz easy.
  • Mit dem im Deckel integrierten Thermometer hast du die Temperatur in der Garkammer beim Grillen stets im Blick.
  • Beilagen, Saucen oder Frittierstation? Das Seitenkochfeld macht deinen FRED zur kompletten Outdoor-Küche. Oder mit geschlossener Klappe zur praktischen Ablage mit bis zu 10 kg Tragkraft.
  • Mit dem integrierten Food-Container aus Edelstahl (6 Liter Fassungsvermögen) und dem FSC®-zertifizierten Akazienholz-Schneidebrett mit Saftrille kannst du Zutaten direkt am Grill vorbereiten und verstauen.
  • Die praktischen Ablageflächen mit je bis zu 10 kg Tragkraft kannst du einfach einklappen. So kannst du den Raumbedarf für deine Grillstation am Stellplatz perfekt planen.
  • Am Korpus befinden sich Küchenrollenhalter und Haken für Geschirrtücher – und, Ehrensache, ein Flaschenöffner aus massivem Edelstahl mit Magnet zum Auffangen der Kronkorken.
  • In der Edelstahl-Variante sind Korpus und Grillkammer komplett aus Edelstahl gefertigt. Damit ist dein Big FRED Deluxe langlebig und vor Korrosion und Witterungseinflüssen geschützt. Im Stauraum im Korpus kannst du dein Grillzubehör griffbereit aufbewahren oder selbst die große 11 kg Gasflasche anschließen, verwenden und dauerhaft verstauen.
  • Eine hochwertige Grill-Abdeckhaube gehört zur FRED Grundausstattung und wird mitgeliefert. Das UV-beständige, PVC-beschichtete Material schützt deinen Gasgrill vor Regen, Schnee und Sonne.
  • Produktabmessungen: 93T x 55B x 118H cm.
  • Pre-Black Friday-Preis: 640,54 €. Rabatt: – 29% bei einem UVP von 899,- €.
Produktabbildung: BURNHARD 4-Brenner Gasgrill Big FRED Deluxe
Foto: Amazon

BURNHARD 4-Brenner Gasgrill Big FRED Deluxe

Series 3 inkl. Backburner, 900°C Infrarot-Keramikbrenner, Seitenkochfeld, Gusseisen-Grillrost, Grillabdeckung, Edelstahl Grillwagen + klappbare Seitentische.

640,54 € auf Amazon

Pizza wie bei Mama!

Zusätzlich zu saftigen Steaks und krossen Hähnchen sind Pizzen die Renner bei jeder Fete! Mit der richtigen Ausrüstung sind sie schnell zubereitet und gelingen wie zu Füßen des Vesuvs in Bella Italia. Auch hier die Produktdetails und Vorteile auf einen Blick:

  • Pizza selbstgemacht: Mit deinem Pizzaofen NERO (50,5 x 32 x 40 cm) inklusive Pizzastein und Pizzaschieber easy und professionell für die Fangemeinde Pizza backen.
  • Heißes Teil: Köstliche neapolitanische Pizza backen dank Spitzentemperaturen von bis zu 500 °C und starker Oberhitze mit rollender Flamme für eine knusprige Oberfläche.
  • Fette Extras: Extradicker Cordierit-Pizzastein (33 x 33 cm) für optimale Wärmespeicherung und Unterhitze. Perforierter Pizzaschieber inklusive für einfache Ofeneingabe und -entnahme.
  • Maximale Flexibilität: variabel mit Holzscheiten, Kohle, Briketts, Pellets oder separat erhältlichem Gasmodul befeuern. Easy startklar zum Transport machen.
  • Starkes Material: Pizzaofen mit doppelter Edelstahl-Ummantelung für lange Hitzespeicherung und optimalen Schutz vor Korrosion und Verschleiß.
  • Preis: 189,- €
BURNHARD Pizzaofen Outdoor NERO
Foto: Amazon
Produktabbildung: BURNHARD Pizzaofen Outdoor NERO
Foto: Amazon

BURNHARD Pizzaofen Outdoor NERO

500°C, Tragbarer Holzofen inkl. Pizzaschieber & Cordierit-Pizzastein, Brennstoffe: Holz, Pellets, Holzkohle, Briketts

189 € auf Amazon

Fazit

Bei den Händleraktionen mit krassen Rabatten für Black Friday und Black Week kannst du dich schon heute für die kommende Campingsaison und für die Bewirtung deiner WM-Fangemeinde eindecken. Das Motto heißt ja immer: Der frühe Vogel frisst den Wurm!

