Gaskartuschen – beste Energiespender für unterwegs

Natürlich sind die kleinen Energiespender besonders für Camper mit kleineren Freizeitfahrzeugen relevant. Die Gaskartuschen sind kompakt, passen in jeden Stauraum und sind im Gegensatz zu den klassischen 5- und 11-Kilogramm Stahlflaschen für viele Campingaktivitäten eine gute Alternative oder Ergänzung.

Das gilt besonders für die mobile Outdoor-Küche aber auch für die abendliche Beleuchtung am Stellplatz, für die es Gasleuchten in vielen Formen und Designs gibt. Da du es mit einem Energielieferanten zu tun hast, bei dem du immer auch einige Sicherheitsregeln beachten solltest, weist der Deutsche Verband Flüssiggas e.V. (DVFG) darauf hin, worauf du bei der Lagerung unterwegs und der Entsorgung achten solltest.

Noch ein Tipp: Wenn du den Umgang mit Gas nicht gewohnt bist und deinen Kocher eventuell zum ersten Mal anschmeißen willst, mach dich kurz mit dem Mechanismus vertraut.