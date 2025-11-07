SeaLand-pro schafft Ordnung und sorgt für festen Halt

Airline-Schiene: multifunktional, leicht und stabil

Das Fundament ihrer Befestigungssysteme ist die sogenannte „Airline-Schiene“, die ursprünglich (daher der Name) in Flugzeugen zur Ladungssicherung und zur Befestigung von Sitzen verwendet wird. Das Besondere an dem Produkt ist ihre Ausführung als „Airline-Schiene Slim“, deren extra kleine Abmessung sich perfekt für ihre Verwendung in Fahrzeugeinrichtungen eignet. Dafür ist sie klein, leicht, trotzdem stabil und weist eine besondere Eloxalbeschichtung auf.

Für die Airline-Schien Slim bietet der Hersteller übrigens auch zwei unterschiedliche Endkappen an, mit denen sich die Schiene jeweils formschön abschließen lässt.