Alles für die Berge: Outdoor-Kleidung und Zubehör-Tipps fürs Bergwandern und Klettern

24.07.2025
Text: Michael Fischer, Maike Leitholf | Bild: Kamchatka via Canva

Klettern, Wandern, Trekking – Aktivitäten in den Bergen gehören beim Camping für viele dazu. Die richtige Ausrüstung sorgt für Sicherheit und Komfort.

Immer hoch hinauf: Die Outdoor-Welt hat in den letzten Jahren einen echten Innovationsschub erlebt. Dank smarter Technologien und fortschrittlicher Materialien sind Abenteuer in der Natur heute nicht nur bequemer, sondern auch sicherer.  Ergonomische Designs, atmungsaktive Stoffe und multifunktionale Ausrüstung machen das Outdoor-Erlebnis unkompliziert – egal ob für erfahrene Sportler oder Einsteiger. Die Natur wird zugänglicher, und das Abenteuer steht im Mittelpunkt. Ob Wandern, Glamping oder Radfahren – moderne Ausrüstung hebt Outdoor-Abenteuer auf ein neues Level.

Inhaltsverzeichnis: Outdoor-Kleidung und Zubehör fürs Wandern und Bergsteigen

Foto: Gregory

Moderne Outdoor-Kleidung kann mehr, als nur vor Wind und Wetter schützen. Atmungsaktive Membranen und isolierende Schichten sorgen dafür, dass man immer das richtige Klima hat, egal ob man durch Regen, Schnee oder Sonnenschein wandert. Mit cleveren Schichtsystemen und einer Kombi aus Soft- und Hardshelljacken bleibt es gemütlich – unabhängig von den äußeren Bedingungen.

Outdoor- und Wanderjacken für wärmere Tage

Baselayer und Poncho

Foto: Smartwool

Smartwool konstruiert von innen nach außen. Die Midlayer sind mit Merino gefüttert, die Baselayer haben strategisch platzierte Flachnähte, um Scheuerstellen und Unbehagen beim Tragen zu minimieren. Der Intraknit Thermal Merino Baselayer ist leicht und 3D-Bodymapping sorgt für einen körpernahen Sitz und Bewegungsfreiheit. UVP: rund 135 Euro. Mehr Infos: www.smartwool.eu

Die Version für Herren gibt es zum Beispiel hier.

Foto: Therm-a-Rest

Der Honcho Poncho von Therm-a-Rest kombiniert Komfort, Stil und Funktionalität – ideal für jedes Outdoor-Abenteuer. Als Decke oder Poncho bietet er zusätzliche Wärme und Wasserbeständigkeit, sowohl beim Entspannen im Camp als auch als extra Schicht beim Schlafen. UVP: 90 Euro. Mehr Infos: www.cascadedesigns.com

Bequeme Wanderausrüstung für die Tour

Wanderrucksäcke und Wander-/Outdoorschuhe

Die Wanderausrüstung ist schlanker und smarter geworden. Ergonomisch geformte Rucksäcke sorgen für optimale Gewichtsverteilung, damit man auch auf langen Strecken leicht unterwegs ist. Praktische Fächer ermöglichen schnellen Zugriff auf alles, was man braucht. Und dank moderner Wanderschuhe, die Druckstellen und Blasen verhindern, wird jede Wanderung ein angenehmer Spaziergang.

Foto: Elisa Besega

Der vielseitige Freizeitschuh Omnia V-Light GTX von AKU eignet sich sowohl für Wanderungen als auch für urbane Erkundungstouren. Dank seines geringen Gewichts und hohen Tragekomforts ist er besonders für Camping- und Outdoor-Aktivitäten geeignet. Das asymmetrische Design in Kombination mit dem von AKU entwickelten Elica-Natural-Stride-System unterstützt ein natürliches Abrollverhalten. Preis: 170 Euro. Mehr Infos: www.aku.com

Kletterausrüstung und Outdoor-Gadgets

Kletter-Ausrüstung fürs Bergwandern und leichte Bergsteige

Bequeme Klettergurte und Klettersteig-geeignete Rucksäcke sowie atmungsaktive Kletterhandschuhe sorgen für maximalen Tragekomfort, ohne auf Sicherheit zu verzichten. Dank innovativer Seile und Karabiner ist das Handling noch einfacher geworden, sodass man sich voll und ganz auf den Klettersport konzentrieren kann.

Die Version für Männer mit 34+8 Litern Volumen gibt es hier.

Foto: Hestra

Der Climbers Short von Hestra ist ein schmiegsamer, ungefütterter Bergsteigerhandschuh in Kurzfinger-Ausführung, für beste Griffigkeit und Gefühl beim Bergsteigen in warmer Witterung. Aus verschleißbeständigem Ziegenleder und mit Verstärkungen aus Duratan kostet das Paar 60 Euro. Mehr Infos: www.hestragloves.de

Outdoor-Ausrüstung wird immer vielseitiger und intelligenter. Multifunktionale Tools und platzsparende All-in-one-Lösungen machen es möglich, mit weniger Gepäck mehr zu erleben. Dank GPS-Geräten und Outdoor-Apps, die alles Wichtige direkt aufs Smartphone liefern, wird die Erkundungstour noch entspannter.

GSP-Geräte für die Tour

Camping-Kocher, Wasserfilter und Reisehandtuch

Der Kocher für alle: Das MSR Switch Kochersystem ist ein vielseitiger All-in-one-Kocher, mit dem das Kochen von Wasser und die Zubereitung von Speisen mit Patenttopf ganz einfach wird. Preis: 150 Euro.

Mit einem portablen Wasserfilter kann man zudem fast überall sicher trinken.

Foto: PackTowl

Das Handtuch Personal von PackTowl ist das perfekte Handtuch für Camping, Sport, Freizeit und Reisen. Es ist besonders umweltfreundlich zu 50 % aus recyceltem Material hergestellt, passt in jeden Rucksack, saugt Wasser äußerst schnell auf und ist schnell wieder trocken. Ab 29 Euro zu haben.

Fazit

Dank innovativer Ausrüstung sind Outdoor-Erlebnisse nicht länger nur etwas für Hardcore-Sportler, sondern bereichern alle, die frische Luft und Abenteuer suchen. Mit smarter Ausrüstung wird der Weg ins Abenteuer komfortabler, sicherer und für alle zugänglich – vom Einsteiger bis zum erfahrenen Outdoor-Fan.

