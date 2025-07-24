Klettern, Wandern, Trekking – Aktivitäten in den Bergen gehören beim Camping für viele dazu. Die richtige Ausrüstung sorgt für Sicherheit und Komfort.
Immer hoch hinauf: Die Outdoor-Welt hat in den letzten Jahren einen echten Innovationsschub erlebt. Dank smarter Technologien und fortschrittlicher Materialien sind Abenteuer in der Natur heute nicht nur bequemer, sondern auch sicherer. Ergonomische Designs, atmungsaktive Stoffe und multifunktionale Ausrüstung machen das Outdoor-Erlebnis unkompliziert – egal ob für erfahrene Sportler oder Einsteiger. Die Natur wird zugänglicher, und das Abenteuer steht im Mittelpunkt. Ob Wandern, Glamping oder Radfahren – moderne Ausrüstung hebt Outdoor-Abenteuer auf ein neues Level.
Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links und als Amazon Associate verdienen wir an qualifizierten Einkäufen. Das bedeutet, wenn Sie über den Link etwas kaufen, erhalten wir eine kleine Provision durch den Anbieter, für Sie als Kunden wird es jedoch nicht teurer. Wir empfehlen nur Produkte, die wir gut finden. Durch Ihren Kauf unterstützen Sie uns darin, weiterhin kostenlose Inhalte für Sie zu produzien. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Moderne Outdoor-Kleidung kann mehr, als nur vor Wind und Wetter schützen. Atmungsaktive Membranen und isolierende Schichten sorgen dafür, dass man immer das richtige Klima hat, egal ob man durch Regen, Schnee oder Sonnenschein wandert. Mit cleveren Schichtsystemen und einer Kombi aus Soft- und Hardshelljacken bleibt es gemütlich – unabhängig von den äußeren Bedingungen.
Smartwool konstruiert von innen nach außen. Die Midlayer sind mit Merino gefüttert, die Baselayer haben strategisch platzierte Flachnähte, um Scheuerstellen und Unbehagen beim Tragen zu minimieren. Der Intraknit Thermal Merino Baselayer ist leicht und 3D-Bodymapping sorgt für einen körpernahen Sitz und Bewegungsfreiheit. UVP: rund 135 Euro. Mehr Infos: www.smartwool.eu
Die Version für Herren gibt es zum Beispiel hier.
Der Honcho Poncho von Therm-a-Rest kombiniert Komfort, Stil und Funktionalität – ideal für jedes Outdoor-Abenteuer. Als Decke oder Poncho bietet er zusätzliche Wärme und Wasserbeständigkeit, sowohl beim Entspannen im Camp als auch als extra Schicht beim Schlafen. UVP: 90 Euro. Mehr Infos: www.cascadedesigns.com
Die Wanderausrüstung ist schlanker und smarter geworden. Ergonomisch geformte Rucksäcke sorgen für optimale Gewichtsverteilung, damit man auch auf langen Strecken leicht unterwegs ist. Praktische Fächer ermöglichen schnellen Zugriff auf alles, was man braucht. Und dank moderner Wanderschuhe, die Druckstellen und Blasen verhindern, wird jede Wanderung ein angenehmer Spaziergang.
Der vielseitige Freizeitschuh Omnia V-Light GTX von AKU eignet sich sowohl für Wanderungen als auch für urbane Erkundungstouren. Dank seines geringen Gewichts und hohen Tragekomforts ist er besonders für Camping- und Outdoor-Aktivitäten geeignet. Das asymmetrische Design in Kombination mit dem von AKU entwickelten Elica-Natural-Stride-System unterstützt ein natürliches Abrollverhalten. Preis: 170 Euro. Mehr Infos: www.aku.com
Bequeme Klettergurte und Klettersteig-geeignete Rucksäcke sowie atmungsaktive Kletterhandschuhe sorgen für maximalen Tragekomfort, ohne auf Sicherheit zu verzichten. Dank innovativer Seile und Karabiner ist das Handling noch einfacher geworden, sodass man sich voll und ganz auf den Klettersport konzentrieren kann.
Die Version für Männer mit 34+8 Litern Volumen gibt es hier.
Der Climbers Short von Hestra ist ein schmiegsamer, ungefütterter Bergsteigerhandschuh in Kurzfinger-Ausführung, für beste Griffigkeit und Gefühl beim Bergsteigen in warmer Witterung. Aus verschleißbeständigem Ziegenleder und mit Verstärkungen aus Duratan kostet das Paar 60 Euro. Mehr Infos: www.hestragloves.de
Outdoor-Ausrüstung wird immer vielseitiger und intelligenter. Multifunktionale Tools und platzsparende All-in-one-Lösungen machen es möglich, mit weniger Gepäck mehr zu erleben. Dank GPS-Geräten und Outdoor-Apps, die alles Wichtige direkt aufs Smartphone liefern, wird die Erkundungstour noch entspannter.
Der Kocher für alle: Das MSR Switch Kochersystem ist ein vielseitiger All-in-one-Kocher, mit dem das Kochen von Wasser und die Zubereitung von Speisen mit Patenttopf ganz einfach wird. Preis: 150 Euro.
Mit einem portablen Wasserfilter kann man zudem fast überall sicher trinken.
Das Handtuch Personal von PackTowl ist das perfekte Handtuch für Camping, Sport, Freizeit und Reisen. Es ist besonders umweltfreundlich zu 50 % aus recyceltem Material hergestellt, passt in jeden Rucksack, saugt Wasser äußerst schnell auf und ist schnell wieder trocken. Ab 29 Euro zu haben.
Dank innovativer Ausrüstung sind Outdoor-Erlebnisse nicht länger nur etwas für Hardcore-Sportler, sondern bereichern alle, die frische Luft und Abenteuer suchen. Mit smarter Ausrüstung wird der Weg ins Abenteuer komfortabler, sicherer und für alle zugänglich – vom Einsteiger bis zum erfahrenen Outdoor-Fan.
…gibt es in diesem Beitrag.
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.