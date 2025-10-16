Valleys & Hills: LINNEA-Reisehandtücher aus Biobaumwolle

Die Produkte sollen nach Überzeugung von Christina und Andreas, die Inhaber von Valleys & Hills, die ihr Unternehmen 2020 gegründet haben, nicht nur funktional sein, sondern auch einen ästhetischen und emotionalen Wert für die Kundinnen und Kunden besitzen. Deshalb werden Produkte angeboten, an denen sich Menschen erfreuen und sich gerne damit umgeben. Darüber hinaus sollen sie sich gut anfühlen und wertig sein. Kurzum: Produkte, die dir das Reisen noch ein wenig schöner machen!

Wichtig ist dem Unternehmen zudem, dass sich alle Produkte durch Nachhaltigkeit, Design und Qualität auszeichnen. Dazu setzen Christina und Andreas, die selbst begeisterte Camper sind, auf eine Produktion in Europa mit erfahrenen Partnern.

Der offizielle Startschuss von Valleys & Hills war eine Crowdfunding Kampagne, die im August 2020 erfolgreich abgeschlossen wurde. Im Oktober wurden die ersten Produkte ausgeliefert. Im November ging schließlich der Onlineshop live.

Im Jahr 2021 haben die Inhaber gemeinsam mit ihrer Community auf Instagram ein neues Produkt entwickelt: das Reisehandtuch LINNEA. Das Produkt kam sehr gut an und legte den Grundstein für den Erfolg von Valleys & Hills.

Seitdem haben Christina und Andreas die LINNEA-Familie um neue Varianten und Farben erweitert. Heute umfasst das Portfolio die Reisehandtücher LINNEA in verschiedenen Farben und den Größen klein, mittel und groß, die auch als Bundle und Big Bundle erhältlich sind sowie ein Strandtuch LINNEA. Ergänzt wird das Angebot vom Sommerponcho AVENA und dem Wendeponcho OLEA.

Valleys & Hills – Nachhaltigkeit | Qualität | Design