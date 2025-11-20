Wärmespender am Stellplatz

Selbst in südeuropäischen Breiten gibt es für tropische Abende und Nächte keine Garantie. Besonders in den Wochen zwischen Frühjahr und Sommer kann die Temperatur an späten Abenden noch einmal empfindlich sinken. Eine Feuerschale kann hier für wohlige Wärme sorgen.
Abends kann es, je nach Reiseziel, nach Sonnenuntergang rasch kühl werden. Trotzdem möchtest du mit Freunden oder Familie weiterhin draußen verweilen, vor dem Fahrzeug sitzen, gemeinsam essen und dich entspannt unterhalten. Eine Feuerschale schafft dafür angenehme Voraussetzungen: Die lodernden Flammen von Holzscheiten oder anderem Brennmaterial in einer robusten Metallschale sorgen wie ein Lagerfeuer für Wärme und eine gemütliche Stimmung. Um die Sicherheit musst du dir keine Gedanken machen, denn ein Funkenschutzdeckel hält Funken zuverlässig zurück.
Die Feuerstelle besteht aus robustem Metall und ist mit hitzebeständiger Farbe beschichtet. Aufgrund der stabilen Struktur ist es maximal bis zu 10 kg belastbar.
Deinen Stell- oder Campingplatz kannst du buchen – die Temperaturen, die am späteren Abend vor deinem Caravan herrschen, nicht. Deshalb ist eine Feuerschale immer eine gute Empfehlung, die im Nu für wohlige Wärme und Lagerfeuerromantik und für die Verlängerung eines lauschigen Abends sorgt.
