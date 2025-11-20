Outdoor & Freizeit
> Pre-Black Friday: Yaheetech-Feuerschale

Wärmespender am Stellplatz

20.11.2025
Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: Hersteller

Selbst in südeuropäischen Breiten gibt es für tropische Abende und Nächte keine Garantie. Besonders in den Wochen zwischen Frühjahr und Sommer kann die Temperatur an späten Abenden noch einmal empfindlich sinken. Eine Feuerschale kann hier für wohlige Wärme sorgen.

Abends kann es, je nach Reiseziel, nach Sonnenuntergang rasch kühl werden. Trotzdem möchtest du mit Freunden oder Familie weiterhin draußen verweilen, vor dem Fahrzeug sitzen, gemeinsam essen und dich entspannt unterhalten. Eine Feuerschale schafft dafür angenehme Voraussetzungen: Die lodernden Flammen von Holzscheiten oder anderem Brennmaterial in einer robusten Metallschale sorgen wie ein Lagerfeuer für Wärme und eine gemütliche Stimmung. Um die Sicherheit musst du dir keine Gedanken machen, denn ein Funkenschutzdeckel hält Funken zuverlässig zurück.

Produktabbildung: Yaheetech Feuerstelle

Yaheetech Feuerstelle

Die Feuerstelle besteht aus robustem Metall und ist mit hitzebeständiger Farbe beschichtet. Aufgrund der stabilen Struktur ist es maximal bis zu 10 kg belastbar.

36,09 € auf amazon.de

Produktdetails

  • Abmessungen: Die Maße der Feuerschale betragen 54T x 54B x 38,5H cm
  • Montage: Mit deiner Feuerschale und den Zubehörteilen liefert der Hersteller auch eine illustrierte Montageanleitung samt der Werkzeuge, die du für den Zusammenbau und die Inbetriebnahme des Geräts benötigst. Damit klappt die Montage im Handumdrehen, und du kannst den Wärmespender starten.
  • Material: Die Feuerstelle besteht aus robustem Metall und ist mit hitzebeständiger Farbe beschichtet. Sie ist bis zu 10 kg belastbar.
  • Sicherheit: Der Funkenschutzdeckel verhindert das Fliegen von Funken und Glut. Der Kohlerost sorgt für eine optimale Belüftung beim Verbrennen der Brennstoffe.
  • Zubehör: Im Lieferumfang sind ein Feuerhaken, eine Tragetasche und ein Kohlerost enthalten. Damit kannst du Feuer und Brennstoff sicher kontrollieren. Zum unfallfreien Handling wird ein Schürhaken mit einem rutschfesten Griff geliefert.
  • Transport: Transportieren kannst du die Schale in einer mitgelieferten Aufbewahrungstasche. Die Standfüße sind klappbar.

Fazit

Deinen Stell- oder Campingplatz kannst du buchen – die Temperaturen, die am späteren Abend vor deinem Caravan herrschen, nicht. Deshalb ist eine Feuerschale immer eine gute Empfehlung, die im Nu für wohlige Wärme und Lagerfeuerromantik und für die Verlängerung eines lauschigen Abends sorgt.

