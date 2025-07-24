1. Garmont Dragontail Tech GTX – vielseitiger Berg- und Klettersteigschuh

Der Garmont Dragontail Tech GTX ist leichter Wildlederschuh mit Gore-Tex Extended Comfort. Er hält die Füße auch bei nassen Bedingungen trocken und sorgt dank Michelin-Sohle für sicheren Halt auf allen Wegen. Die Schnürung bis zu den Zehen ermöglicht eine individuelle Passform, die Ortholite-Innensohle bietet angenehmen Komfort. UVP: ca. 190 Euro.

Den Garmont Dragontail gibt es auch als lederfreie Variante.