Wandern in der Natur tut gut – es bringt Ruhe in den Kopf und frische Luft in die Lungen. Mit der passenden Ausrüstung machen Sie jede Tour angenehmer und entspannter. Unsere zehn Zubehör-Favoriten für 2025 begleiten Sie zuverlässig auf Schritt und Tritt.
Ob als gemütliche Nachmittags-Runde in der Natur, sportliche Tagestour oder mehrtägige Trekkingtour durch anspruchsvolle Bergwelten – Wandern & Trekking bringt Körper und Geist in Schwung und ist für viele ein perfekter Ausgleich zum Alltag. Für entspanntes und sicheres Unterwegssein braucht es die passenden Ausrüstungs-Basics: die richtigen Schuhe, passende, wetterfeste Kleidung und ein wenig sinnvolles Equipment. Diese 10 Empfehlungen bringen echten Mehrwert für Ihre Touren.
Der Garmont Dragontail Tech GTX ist leichter Wildlederschuh mit Gore-Tex Extended Comfort. Er hält die Füße auch bei nassen Bedingungen trocken und sorgt dank Michelin-Sohle für sicheren Halt auf allen Wegen. Die Schnürung bis zu den Zehen ermöglicht eine individuelle Passform, die Ortholite-Innensohle bietet angenehmen Komfort. UVP: ca. 190 Euro.
Den Garmont Dragontail gibt es auch als lederfreie Variante.
Die wasserdichte, atmungsaktive Patagonia Torrentshell 3L schützt zuverlässig und besteht aus recyceltem Ripstop-Nylon mit bluesign®-Zertifizierung. Fair Trade™ gefertigt und mit der H2No®-Membran versehen, bringt sie Funktion und Nachhaltigkeit zusammen. Eine Kapuze, Belüftungsreißverschlüsse und großzügige Taschen runden das praktische Design ab. Und mit einem Gewicht von unter 400 Gramm passt sie in jedes Gepäck. UVP: etwa 200 Euro.
Die Fjällräven Abisko Trekking Tights Pro vereinen den Komfort einer Leggings mit der Widerstandsfähigkeit einer Wanderhose. Verstärkungen aus abriebfestem Cordura an Knie und Gesäß schützen bei unwegsamem Gelände oder beim Pausieren auf feuchtem Untergrund. Das doppelt gestrickte Stretchmaterial aus recyceltem Polyester sorgt für gute Atmungsaktivität und Bewegungsfreiheit. Mit dem verstellbaren Bund und den praktischen, leicht zugänglichen Taschen sind Sie bestens ausgestattet. Preislich liegt die Hose bei etwa 160 Euro.
Der Osprey Eja 38 ist speziell auf die weibliche Anatomie zugeschnitten, bietet mit nur ca. 1,3 kg ein leichtes Tragegefühl und viele durchdachte Details – vom verstellbaren Rücken bis zur Belüftung und praktischen Taschen. Der Exos 38 entspricht in Aufbau und Funktion dem Eja, wurde jedoch für Männer optimiert. Beide Modelle gibt es in mehreren Größen für ein- oder mehrtägige Touren mit ausreichend Stauraum. UVP: ca. 220 Euro.
Wer einen noch leichteren Wanderrucksack sucht, wird zum Beispiel beim neuen Unisex Hikelite 26 von Osprey fündig. Dieser wiegt rund 0,8 kg und verfügt über 26 l Volumen.
Diese robuste Hardshelljacke Mammut Ducan Guide HS aus 3-Lagen-Laminat mit DRY-Tour-Technologie trotzt Wind und Regen, bleibt dabei atmungsaktiv und angenehm zu tragen. Ripstop-Einsätze erhöhen die Strapazierfähigkeit, Kapuze und Saum lassen sich einfach verstellen. Komplett aus recycelten Materialien gefertigt, ist die Ducan Guide HS ein langlebiger Begleiter bei jedem Wetter. UVP: rund 300 Euro.
Der Sea to Summit Spark -9 °C überzeugt mit seinem geringen Gewicht (730 g) und kleinem Packmaß und hält mit RDS-zertifizierter Daune auch nachts bei Temperaturen bis in leichte Minusgrade (Komforttemperatur -2 °C) angenehm warm. Die Ultra Dry Down-Technologie bewahrt selbst bei Feuchtigkeit die Isolationsfähigkeit. Dank körpernahem Schnitt und wasserabweisendem Material an Kopf- und Fußteil ist er ideal für Trekkingtouren und das Schlafen im Dachzelt.
Eine Regular- und eine Long-Variante (< 185 cm; Long: < 198 cm) sind verfügbar. Zwei Schlafsäcke können miteinander verbunden werden, bei milderen Temperaturen kann der Schlafsack einfach als Decke genutzt werden. Preis: rund 550/580 Euro. Für Frauen gibt es den Spark Women´s mit mehr Füllung und speziellem Schnitt, der an Schultern schmaler und an Hüften breiter gearbeitet ist.
Mit nur 425 g Gewicht bietet die Big Agnes Zoom UL Insulated neun Zentimeter Komforthöhe und einen R-Wert von 4,3, was für warme Nächte in drei Jahreszeiten reicht. Das robuste, geräuscharme Material aus recyceltem 20D-Polyamid macht die Matte angenehm und langlebig. Dank kleinem Packmaß passt sie in jeden Rucksack. UVP: 200–280 Euro, je nach Größe.
Ideal für wechselhafte Sommertage: Die Mammut Runbold IV Zip-Off Pants ist aus elastischem 4-Wege-Stretch gefertigt, sitzt bequem und lässt sich dank Reißverschluss schnell in Shorts verwandeln. Vier praktische Reißverschlusstaschen sichern wichtige Kleinigkeiten, und das nachhaltige Material aus recyceltem Gewebe schont die Umwelt. UVP: ca. 140 Euro.
Das 150 Cool Climb Local T-Shirt von Ortovox macht seinem Namen alle Ehre: Merinowolle trifft auf TENCEL™ Lyocell, was nicht nur für ein angenehm kühles Hautgefühl sorgt, sondern auch bei bewegungsintensiven Touren eine gute Figur macht. Die weiche Merinowolle, die laut Versprechen des Herstellers unter hohen Tierschutz-Standards gewonnen wird, wirkt temperatur- und feuchtigkeitsregulierend und kratzt nicht. Die nachhaltig hergestellte Cellulosefaser TENCEL™ Lyocell erzeugt zudem eine natürliche, kühlende Wirkung, wodurch das robuste Shirt optimal für Touren im Frühling, Sommer oder Herbst geeignet ist.
Der AKU Trekker Lite III Wide GTX ist ein leichter, stabiler Wanderschuh mit Gore-Tex-Membran, der auch bei nassem Wetter und schwierigen Wegen zuverlässig schützt. Die Vibram-Sohle bietet guten Grip, die breitere Passform macht ihn besonders komfortabel bei längeren Etappen oder kräftigem Fußbau. Mit rund 220 Euro UVP ist er ein verlässlicher Begleiter für Mehrtagestouren rund um den Stellplatz.
