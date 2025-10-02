Wandern und Trekken mit der richtigen Ausrüstung

4. Osprey Eja 38 & Exos 38 – Leichte Rucksäcke mit durchdachtem Tragesystem

Der Eja 38 ist ein ultraleichter Trekkingrucksack, speziell für Frauen konzipiert, während der Exos 38 mit ähnlicher Leichtbauweise und Funktionalität speziell für Männer geeignet ist. Beide Modelle verfügen über ein flexibles AirSpeed-Leiterverstellsystem, das eine Anpassung der Rückenlänge ermöglicht, und ein ergonomisches ExoForm-Geschirr mit nahtlosem Netz für gute Belüftung.

Der abnehmbare Deckel bietet zusätzlichen Stauraum, und Features wie Eispickelschlaufen, Trekkingstockhalterung und Hüftgurttaschen sorgen für hohe Funktionalität. Gefertigt aus recyceltem Ripstop-Material, vereinen sie Leichtigkeit und Nachhaltigkeit. Preis: ca. 220 Euro.

Wer einen noch leichteren Wanderrucksack sucht, kann einen Blick auf den neuen Unisex Hikelite 26 von Osprey werfen. Er wiegt rund 0,8 kg und hat 26 l Volumen.