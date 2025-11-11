Cup clean von Astonish sorgt für neuen Glanz

In unserem Kurz-Check hält der Reiniger, was er verspricht. Und das bei ganz einfacher Handhabung: Dazu füllst du einen Teelöffel des Pulvers pro Flasche (einen halben Teelöffel pro Tasse) in das jeweilige Gefäß, stellst es ins Spülbecken und gießt heißes (nicht mehr kochendes) Wasser auf. Das Ganze lässt du – je nach Grad der Verfärbung – ein bis zwei Stunden stehen und spülst es danach gründlich aus. Fertig.

Im Test zeigt sich, warum die Empfehlung, die Gefäße ins Spülbecken zu stellen, durchaus Sinn ergibt. Denn kaum gießen wir das heiße Wasser auf das Pulver, beginnt es leicht zu schäumen und zu brodeln. Je nach Grad der Verfärbung kann es durchaus passieren, dass die Mischung „überkocht“ und außen am Gefäß hinunterläuft. Deshalb solltest du den Reinigungsvorgang nicht auf der Anrichte oder auf einem Tisch durchführen.

Fazit: Unser seit langem verfärbter, mit braunen Kaffeerändern „verzierter“ Espressokocher erstrahlt nach der Behandlung wieder in schönem Glanz. Ganz wie neu sieht er zwar nicht aus, aber das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Und auch ein Melamin-Becher sieht nach der Reinigung wieder tiptop aus. Der Melamin-Oberfläche konnte der Reiniger – zumindest auf den ersten Blick – nichts anhaben. Deshalb: klare Empfehlung!