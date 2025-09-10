Ratgeber - Strom, wo und wann man ihn braucht: ECTIVE-Batterien und Solarmodule

Freunde des Wohnwagens kennen den Spruch: „Wir haben unser Zuhause immer mit dabei“. Stimmt! Da zum Heimatgefühl aber auch viele Stromverbraucher gehören, die wir zu Hause gerne nutzen – die Kaffeemaschine, der Mixer, der TV zum Beispiel – wollen wir diese natürlich auch auf Achse betreiben.
Dazu braucht es Energie, die uns entweder Batterien oder Solarmodule zur Verfügung stellen. Und damit sind wir bei ECTIVE!
Die LC S LT LiFePO4-Batterien bieten außergewöhnlich hohe Kapazität bei kompakten Abmessungen im Standard-DIN-Gehäuse.
Beginnen wir mit den Kraftpaketen: die LC S LT LifeP04-Batterien. Das Herz der LiFePO4-Batterien der LC S LT-Serie bietet mit dem leistungsstarken CoreTech BMS bis zu 170 Prozent mehr Kapazität und bis zu 300A Dauerentladestrom. Das innovative ECTIVE CoreTech BMS ermöglicht überdies aktives und passives Zellbalancing und ist für hohe Kapazitäten in kompakten Gehäusen ausgelegt. Mit Bluetooth 7.0 und ECE R10-Zertifizierung steht das Gerät für eine vernetzte und zuverlässige Stromversorgung für unterwegs.
LiFePO4 bezeichnet eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie, eine spezielle Form der Lithium-Ionen-Batterien. Diese Batterien verwenden Eisenphosphat als Kathodenmaterial, was ihnen eine höhere thermische Stabilität, eine längere Lebensdauer und eine größere Sicherheit im Vergleich zu anderen Lithium-basierten Batterien verleiht. Die LC S LT LiFePO4-Batterien bieten außergewöhnlich hohe Kapazität bei kompakten Abmessungen im Standard-DIN-Gehäuse – ideal für begrenzten Bauraum wie im Camper, Wohnmobil oder Tinyhouse. Mit 300A Dauerentladestrom der LC S LT-Serie lassen sich übrigens selbst stromintensive Verbraucher wie Induktionskochfelder oder Elektrogrills problemlos betreiben.
Alle reden von erneuerbaren Energien, besonders von Solartechnologie. Lasst uns nicht reden, sondern machen! Das ist das Konzept der Black Contact-Technologie, die das Maximum aus jedem Sonnenstrahl rausholt. Die BSP Solarmodule setzen mit dieser innovativen Technologie neue Maßstäbe in Sachen Effizienz. Weil alle Kontakte auf die Rückseite verlegt sind, erreicht das leistungsstarke Solarpanel einen Wirkungsgrad von bis zu 24,7% Prozent, also deutlich mehr als herkömmliche Solarmodule. Ideal für alle, die auf begrenztem Raum möglichst viel Solarstrom erzeugen möchten.
Außerdem könnt Ihr einem Solarmodul wie dem BSP autark Strom erzeugen, ganz ohne Landstromanschluss oder Generator. Egal, ob Ihr im Camper unterwegs seid, euer Boot mit Energie versorgen wollt oder ein Gartenhaus betreibt: Solarenergie ist sauber, leise, kostenlos im Betrieb und macht euch unabhängig vom Stromnetz.
Wenn du zu den Freaks gehörst, für die Camping- und Outdoorabenteuer erst mit einer Übernachtung im Kuppelzelt oder in der Hängematte beginnen und alles andere „Luxus“ auf vier oder mehr Rädern ist, dann bist du mit den faltbaren Solarmodulen der MSP SunGrid-Serie bestens bedient. Diese bieten eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten, die deinen Alltag und deine Abenteuer bereichern.
ECTIVE aus Freiberg am Neckar ist spezialisiert auf mobile und autarke Energieversorgung. Ob für Camping oder Outdoor – mit den LifeP04-Batterien, den BSP Solarmodulen oder den faltbaren Solarmodulen bietet es für alle Autarkie-Fans die Ausrüstung, die sie brauchen.
