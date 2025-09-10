Ratgeber - Strom, wo und wann man ihn braucht: ECTIVE-Batterien und Solarmodule

BSP Solarmodule: Warum nicht die Sonne anzapfen?

Alle reden von erneuerbaren Energien, besonders von Solartechnologie. Lasst uns nicht reden, sondern machen! Das ist das Konzept der Black Contact-Technologie, die das Maximum aus jedem Sonnenstrahl rausholt. Die BSP Solarmodule setzen mit dieser innovativen Technologie neue Maßstäbe in Sachen Effizienz. Weil alle Kontakte auf die Rückseite verlegt sind, erreicht das leistungsstarke Solarpanel einen Wirkungsgrad von bis zu 24,7% Prozent, also deutlich mehr als herkömmliche Solarmodule. Ideal für alle, die auf begrenztem Raum möglichst viel Solarstrom erzeugen möchten.

Außerdem könnt Ihr einem Solarmodul wie dem BSP autark Strom erzeugen, ganz ohne Landstromanschluss oder Generator. Egal, ob Ihr im Camper unterwegs seid, euer Boot mit Energie versorgen wollt oder ein Gartenhaus betreibt: Solarenergie ist sauber, leise, kostenlos im Betrieb und macht euch unabhängig vom Stromnetz.