14 Campinglampen im Test

„Systemfrage“

Akkus: Am gebräuchlichsten sind heute Campingleuchten mit einer Leuchtdiode (LED). Eine LED (engl. light-emitting diode) ist ein Halbleiter-Bauelement, das bei elektrischem Stromdurchfluss Licht ausstrahlt. Diese Leuchten werden für gewöhnlich mit Akkus oder Batterien betrieben. Dabei müssen Ladedauer, Laufzeit und Haltbarkeit der Akkus berücksichtigt werden, die durchaus unterschiedlich sind. Maßgeblicher Faktor ist der sogenannte Lichtstrom der Lampe, also die insgesamt abgegebene Lichtmenge, die während des Betriebs die Kapazität der Akkus reduziert. Praxistipp: Von rein batteriebetriebenen Leuchten raten wir nicht grundsätzlich ab, du solltest aber die zusätzlichen Kosten berücksichtigen, die das Preis-Leistungs-Verhältnis mitunter erheblich beeinträchtigen.

Solarmodule: Nachhaltig und umweltfreundlich, ja! Bedenke aber, dass auch reine Solarleuchten wieder aufgeladen werden müssen. Und wenn die Sonne nicht so scheint, wie wir uns das wünschen, leiden Laufzeit und Freude an der Leuchte. Praxistipp: Die Kombination aus Akkubetrieb und einem Solarmodul ist deshalb von Vorteil.

Gasleuchten: Das ist nicht jedermanns Sache. Da ist zum einen der Umgang mit Gaskartuschen, die manchem Camper schon bei der Inbetriebnahme von Gaskochern Schweißperlen auf die Stirn treiben. Und zum anderen braucht es Dochte, die eingesetzt und am Ende ihrer Lebensdauer ausgetauscht werden müssen, was mitunter in Gefummel ausartet. Letztlich neigen die Lampenschirme dazu, heiß zu werden, was häufig vergessen und schmerzhaft erinnert wird. Ihr Licht aber ist göttlich! Praxistipp: Beim Kauf von Gasleuchten unbedingt auf die Herstellerqualität achten und von Billigprodukten absehen!

Lampenöl: El classico! Unschlagbar, wenn du auf Lagerfeuer-Romantik und Outdoorfeeling stehst. Es gibt mit Ausnahme des Holzfeuers wohl kein natürlicheres und wärmeres Licht als jenes am Docht in einer auf Antik getrimmten „Sturmlampe“. Berücksichtige aber auch, dass die Betriebsmittel Docht und Lampenöl zusätzliches Geld kosten und dass du, sofern sich noch nicht aufgebrauchtes Öl im Tank befindet, die Leuchte jeweils aufrechtstehend sichern solltest, da das restliche Öl ansonsten auslaufen kann. Praxistipp: Vor einem längerem Transport der Leuchte sollte sich kein Öl mehr im Tank befinden. Darüber hinaus beim Gebrauch einer Sturmlaterne auch immer an eventuell mitreisende Kinder denken!

Der Markt für Campingleuchten und -lampen ist schier unüberschaubar. Es gibt sie in jeder Größe und denkbaren Form, in allen Farben und Designs. Wir haben 14 Leuchten und Laternen, vorwiegend im mittleren Preissegment, unter die Lupe genommen und unseren Test in zwei übergreifende Segmente aufgeteilt: in LED- und Solarleuchten sowie in Gasleuchten und „echte“ Sturmlaternen, die mit Lampenöl betrieben werden. Diese Leuchten haben wir getestet (die Einzelprofile der Produkte liest du unterhalb des Sliders). Alle Fotos: A. Kinne.