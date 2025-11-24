Mehr Energie durch EcoFlow River 3 Powerstation

Die EcoFlow River 3 Powerstation ist kompakt und leistungsstark. Das Gerät mit einem Gewicht von nur 3,5 Kilogramm liefert 300 W Nennleistung und mit X-Boost sogar bis 600 W. Sie bietet GaN-Technologie für optimale Energieeffizienz und schnurrt mit einem Geräuschpegel von unter 30 dB leise vor sich hin. Vier Ladeoptionen (AC, Solar, KFZ, Generator) ermöglichen flexibles Laden, während X-Guard und eine IP54-Schutzklasse das Gerät vor Wasserschäden und Stürzen bis zu einer Höhe von 1 m schützen. Die USV-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit <10 ms Umschaltzeit bietet zusätzlichen Schutz für empfindliche Geräte.