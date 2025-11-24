Powerstations
> Kraftpaket am Stellplatz: Tragbar – Praktisch – Leistungsstark

Mehr Energie durch EcoFlow River 3 Powerstation

24.11.2025
Bild: Hersteller

Du willst möglichst autark an deinem Stellplatz sein? Dann solltest du immer zusätzliche Energie in petto haben. Das Kraftpaket EcoFlow River 3 ist dafür eine gute Lösung, denn die Powerstation liefert dir den Strom, den du gerade eventuell für Verbraucher außerhalb des Caravans benötigst.

Die EcoFlow River 3 Powerstation ist kompakt und leistungsstark. Das Gerät mit einem Gewicht von nur 3,5 Kilogramm liefert 300 W Nennleistung und mit X-Boost sogar bis 600 W. Sie bietet GaN-Technologie für optimale Energieeffizienz und schnurrt mit einem Geräuschpegel von unter 30 dB leise vor sich hin. Vier Ladeoptionen (AC, Solar, KFZ, Generator) ermöglichen flexibles Laden, während X-Guard und eine IP54-Schutzklasse das Gerät vor Wasserschäden und Stürzen bis zu einer Höhe von 1 m schützen. Die USV-Funktion (unterbrechungsfreie Stromversorgung) mit <10 ms Umschaltzeit bietet zusätzlichen Schutz für empfindliche Geräte.

Produktdetails

Die Eckdaten:

  • 300 W Leistung mit 600 W X-Boost, versorgt 90 % aller Haushaltsgeräte
  • GaN-Technologie für längere Laufzeiten bei leisem Betrieb
  • X-Guard-Schutz und Schutzart IP54 für Robustheit und Sicherheit
  • Gewicht 3,5 kg

4 verschiedene Ladeoptionen:

  • AC: 200-240V, 3A Max, 50/60Hz, 300W
  • Solar: 11-30V, 8A, 110W Max
  • Kfz: 11-30V, 8A Max, 100W Max
  • Generator: 200-240V, 3A Max, 50/60Hz, 300W

Technische Daten:

  • USV: 10 ms / 20 ms
  • AC-Ausgang: 300 W gesamt (Spitze 600 W)
  • Ausgänge: 6
  • Aufladezeit Wandsteckdose: 320 W, 1 h
  • Aufladezeit Solarpanel: 2,6 h
  • Aufladezeit Kfz-Ladung: 2,8 h

Lieferumfang:

  • EcoFlow RIVER 3 Powerstation
  • AC-Ladekabel
  • KFZ-Ladekabel
  • Kurzanleitung

Preis:

133,61 bei Fritz Berger. Du sparst 36 Prozent.

Produktabbildung: EcoFlow River 3 Tragbare Powerstation 245 Wh 300 W

EcoFlow River 3 Tragbare Powerstation 245 Wh 300 W

Die kompakte und leistungsstarke EcoFlow River 3 Powerstation liefert 300 W Nennleistung, mit X-Boost bis 600 W – perfekt für Outdoor-Abenteuer und Backups.

133,61 € auf Fritz Berger

