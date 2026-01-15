Die Powerstation ist die große Schwester von beiden – und fürs Camping oft der Hauptakteur. Sie hat eine viel größere Kapazität, immer mehrere Ausgänge – vom USB, 12-V-Autoanschluss bis zu meist mehreren 230-V-Steckdosen. Fast immer bietet sie auch die Möglichkeit, per Solarpanel geladen zu werden und heißt daher oft Solargenerator.

Damit wird sie schnell der Energie-Hub im Wohnwagen: Licht, Pumpe, Steckdosen und vielleicht sogar einen kleinen Wasserkocher – alles ist über die CEE-Einspeisung möglich. Sie ist schwerer und teurer, aber sie ersetzt im Camper den Zigarettenanzünder, das Aggregat und die halbe Lagerfeuerbeleuchtung gleichzeitig. Die Powerstation ist der zuverlässige Campingplatz-Betreiber, der den Strom sogar gratis verteilt, solange ein Solarpanel brav in der Sonne steht.