Nicht erst seit der Gaskrise ist Energiespeichern das Gebot der Stunde. Mit den E-Autos hat sich hier auch viel bewegt, und aus dem Akku für den Schrauber sind richtige kleine Kraftwerke geworden. Aber wo steckt der Unterschied zwischen Wechselakku, Powerbank und Powerstation?
Stellen Sie sich vor, Sie sind mit dem Camper unterwegs – fernab von Steckdosen, aber trotzdem mit dem Wunsch nach Licht, warmem Kaffee und vielleicht einem geladenen Handy. In dieser Welt spielen Wechselakku, Powerbank und Powerstation drei völlig unterschiedliche Rollen, auch wenn alle drei irgendwie „Strom zum Mitnehmen“ versprechen.
18V POWER FOR ALL Akku in verschiedenen Kapazitäten. Untereinander austauschbar mit einheitlichem Anschluss, kompatibel mit vielen Geräten.
Einhell Power X-Change Starter-Set mit 4Ah PLUS Akku und Schnellladegerät. Ladezeit ca. 75 Min., ABS-Akkumanagement, LED-Ladeanzeige, robustes Gehäuse.
Powerbank mit bis zu 200 W Leistung für Laptop, Smartphone & Co. Lädt bis zu drei Geräte über 2x USB-C und 1x USB-A, auch während sie selbst geladen wird. TFT-Farbdisplay und Low-Power-Modus für Klein
Handliche Mini-Powerstation fürs Camping: versorgt 230-V-Kleingeräte bis 80 W sowie USB- und 12-V-Verbraucher. Laden per Netzteil oder Solar möglich. LED-Display für Ladestand/Spannung, LiFePO4-Akku.
Tragbare Powerstation mit 1024 Wh, 1800 W AC (X-Boost bis 2400 W). Lädt bis zu 13 Geräte gleichzeitig, LiFePO4-Akku mit 3000 Ladezyklen bis zu 80% Kapazität, App-Steuerung per WLAN/Bluetooth.
Kompakte Powerstation mit 512 Wh und 500 W Dauerleistung. Lädt leise in ca. 1,3 h voll. Mit 2x AC, USB-A/USB-C und 12-V-Anschluss; Aufladung per Netz, Solar oder Auto möglich.
Solargenerator-Set: BLUETTI AC50B (448 Wh/700 W) plus 60-W-Solarpanel. Versorgt Handy, Laptop & Campingtechnik; lädt mit Sonnenenergie in rund 6 Std. auf ca. 80 %. LiFePO4-Akku, 5 Anschlüsse.
Tragbare Powerstation mit 768 Wh Kapazität und 1200W Leistung, Anschlüsse für bis zu 8 Geräte. Mit integriertem Staufach. Akku für 3000+ Ladezyklen, Ultra-Fast-Aufladung in ca. 58 Min. per App-Modus.
Der Wechselakku ist ursprünglich für Akkuschrauber, Sägen oder Rasenmäher gemacht. Klein, robust und schnell austauschbar. Beim Camping ist er wie ein handlicher Kumpel, der zwar kräftig zupacken kann, aber nur punktuell hilft. Sie können ihn – mit einem passenden Adapter – zum Beispiel an eine kleine Lampe oder eine Mini-Luftpumpe hängen. Er liefert viel Power auf einmal, aber nicht besonders lange und meist ohne USB-Anschluss oder andere Komfortmerkmale. Der Wechselakku hatte von 2021 bis 2025 bei Knaus ein kurzes Intermezzo gegeben und nannte sich vielsagend One-Night-Stand. Initiator war Einhell. Der Münchner Hersteller hat sich aber zurückgezogen. Herzstück war der Power-X-Change-Akku von Einhell. Der Caravan Charger war Stromgeber und Akku-Ladegerät zugleich, sodass der Akku entnommen und in ein Werkzeug- oder Gartengerät eingesetzt werden konnte.
Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links und als Amazon Associate verdienen wir an qualifizierten Einkäufen. Das bedeutet, wenn Sie über den Link etwas kaufen, erhalten wir eine kleine Provision durch den Anbieter, für Sie als Kunden wird es jedoch nicht teurer. Wir empfehlen nur Produkte, die wir gut finden. Durch Ihren Kauf unterstützen Sie uns darin, weiterhin kostenlose Inhalte für Sie zu produzien. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Für punktuelle Power – gut für Arbeitsgeräte, weniger für dauerhafte Verbraucher. Große Anbieter:
Das Bosch Power for All Alliance 18 V ist ein markenübergreifendes System, initiiert von Bosch Home & Garden – inzwischen mit über 11 Marken und mehr als 100 kompatiblen Geräten. Akku-Kapazitäten von 2,5 Ah bis 6,0 Ah – auch als 2. Bosch Professional 18 V & AMPShare
18V POWER FOR ALL Akku in verschiedenen Kapazitäten. Untereinander austauschbar mit einheitlichem Anschluss, kompatibel mit vielen Geräten.
Das Metabo Cordless Alliance System (CAS, 18 V) ist ein Profi-Akkusystem von Metabo, das seit 2019 für mehr als 120 Geräten von über 10 Partnern (z. B. Mafell, Steinel, Rothenberger usw.) verfügbar ist. Besonders attraktiv für Handwerker, die verschiedene Profi-Werkzeuge und Geräte mit einem Akku betreiben möchten.
Das Einhell Power X-Change ist ein stark verbreitetes Akku-System mit über 50 kompatiblen Werkzeugen, tragbar in die Bereiche Heimwerken und Garten. Ideal, wenn man viele Einhell-Geräte mit demselben Akku nutzen will.
Einhell Power X-Change Starter-Set mit 4Ah PLUS Akku und Schnellladegerät. Ladezeit ca. 75 Min., ABS-Akkumanagement, LED-Ladeanzeige, robustes Gehäuse.
Die Powerbank ist die zivilisierte Version des Energiespeichers. Leicht, kompakt, mit USB-Anschlüssen. Beim Camping ist sie das zuverlässige „Mein Handy schafft die nächste Wanderung noch“-Tool. Sie ist perfekt, um Kleinkram zu laden: Smartphone, Stirnlampe, Kamera, GPS-Tracker. Dafür wurde sie gemacht. Aber echte Camping-Geräte wie Kühlbox, Laptop oder gar ein kleiner Kocher? Dafür reicht sie nicht. Die Powerbank ist der stille Nerd im Hintergrund, der immer ein Kabel dabeihat und das Handy rettet – aber keine Kühltruhe betreibt.
Für elektrischen Kleinkram wie Handy & Co. sind sie die sinnvolle Ergänzung, aber meist in der Leistung limitiert.
Hama Power Pack High Power mit 65 bis 200 W und 20.000 bis 24.000 mAh mit 2x USB-C, 1x USB-A, UPE1 von 89 bis 129 €.
Powerbank mit bis zu 200 W Leistung für Laptop, Smartphone & Co. Lädt bis zu drei Geräte über 2x USB-C und 1x USB-A, auch während sie selbst geladen wird. TFT-Farbdisplay und Low-Power-Modus für Klein
LinQ Notfallbatterie mit 2 A und 15.000 mAh und 4-in-1-Kabel für fast alle Smartphones. Preis: 34,90 €.
Revolt Powerstation HSG-100 Camping LiFePo mit 10 Ah und 230-V-Steckdose mit 80 W, 2x USB-A, DC5521-Anschluss und Polklemmen. Lädt per 230-V-Netzteil, Solar oder Polklemmen, LED-Display zeigt Akku-Ladestand und Spannung.
Handliche Mini-Powerstation fürs Camping: versorgt 230-V-Kleingeräte bis 80 W sowie USB- und 12-V-Verbraucher. Laden per Netzteil oder Solar möglich. LED-Display für Ladestand/Spannung, LiFePO4-Akku.
Die Powerstation ist die große Schwester von beiden – und fürs Camping oft der Hauptakteur. Sie hat eine viel größere Kapazität, immer mehrere Ausgänge – vom USB, 12-V-Autoanschluss bis zu meist mehreren 230-V-Steckdosen. Fast immer bietet sie auch die Möglichkeit, per Solarpanel geladen zu werden und heißt daher oft Solargenerator.
Damit wird sie schnell der Energie-Hub im Wohnwagen: Licht, Pumpe, Steckdosen und vielleicht sogar einen kleinen Wasserkocher – alles ist über die CEE-Einspeisung möglich. Sie ist schwerer und teurer, aber sie ersetzt im Camper den Zigarettenanzünder, das Aggregat und die halbe Lagerfeuerbeleuchtung gleichzeitig. Die Powerstation ist der zuverlässige Campingplatz-Betreiber, der den Strom sogar gratis verteilt, solange ein Solarpanel brav in der Sonne steht.
Für richtig autarkes Campingleben sind sie die vielseitigste und kraftvollste Lösung. Bei sparsamem Energieverbrauch können sie den Landstrom für ein oder zwei Nächte gut ersetzen:
EcoFlow System-Akkus & Powerstations für Zuhause, mit modularer Erweiterbarkeit – z. B. Delta-Pro oder SuperBase-ähnlich, teilweise auch fürs komplette Haus. Camping-geeignet sind die EcoFlow Delta 2 Max, River Pro etc. oft als Sets mit Solarmodulen speziell fürs Outdoor als Bundle verfügbar. Top ist die EcoFlow DELTA 2 Powerstation – moderne LiFePO₄‑ Camping‑Option für 545.38 €.
Tragbare Powerstation mit 1024 Wh, 1800 W AC (X-Boost bis 2400 W). Lädt bis zu 13 Geräte gleichzeitig, LiFePO4-Akku mit 3000 Ladezyklen bis zu 80% Kapazität, App-Steuerung per WLAN/Bluetooth.
Jackery ist spezialisiert auf portable Powerstations, häufig eingesetzt bei Solargeneratoren und Camping-Stromversorgung. Im Camping-Bereich ist Jackery sehr breit aufgestellt mit der Explorer-Reihe, die speziell für Outdoor konzipiert wurde. Neu und leicht ist die Jackery Explorer 500 v2 mit 512 Wh Kapazität, 500 W Dauer- und bis zu 1.000 W für 499 €. Als Komplettpaket wird zudem der Solar Generator 500 v2 (Explorer 500 v2 + SolarSaga 100W Panel) angeboten.
Kompakte Powerstation mit 512 Wh und 500 W Dauerleistung. Lädt leise in ca. 1,3 h voll. Mit 2x AC, USB-A/USB-C und 12-V-Anschluss; Aufladung per Netz, Solar oder Auto möglich.
Bluetti (PowerOak) fällt in die Kategorie von Herstellern von Powerstations mit Fokus auf portable Energieversorgung – geeignet für Camping und Outdoor. Das Angebot ist allerdings etwas kleiner im Vergleich zu EcoFlow und Jackery – aber dennoch mit solider Auswahl, wie z. B. die Bluetti AC50B Powerstation kompaktere LiFePO₄‑Powerstation mit 700 W Leistung und 448 Wh. Auch hier ist ein Bundle mit Solarpanel erhältlich.
Solargenerator-Set: BLUETTI AC50B (448 Wh/700 W) plus 60-W-Solarpanel. Versorgt Handy, Laptop & Campingtechnik; lädt mit Sonnenenergie in rund 6 Std. auf ca. 80 %. LiFePO4-Akku, 5 Anschlüsse.
Anker bietet System-Akkus & Powerstations, solide Outdoor-Tauglichkeit. Fürs Camping gibt es paar gute Optionen, aber ebenfalls nicht die breiteste Auswahl. Leistungsstark und preiswert ist die Solix C800 – LiFePO₄-Technologie mit 768 Wh und 1.200 W Leistung (1.600W Spitze).
Tragbare Powerstation mit 768 Wh Kapazität und 1200W Leistung, Anschlüsse für bis zu 8 Geräte. Mit integriertem Staufach. Akku für 3000+ Ladezyklen, Ultra-Fast-Aufladung in ca. 58 Min. per App-Modus.
Die Mehrwertsteuerbefreiung für Solarmodule und -speicher gilt unter folgende Voraussetzungen: 0 % Umsatzsteuer bei Solarmodulen gem. § 12 Abs. 3 UstG – die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0 % gilt auch für die für den Betrieb einer begünstigten Photovoltaikanlage wesentlichen Komponenten sowie den Speichern, die der Speicherung des mit den Solarmodulen erzeugten Stroms dienen. Die Besteuerung mit dem Steuersatz in Höhe von 0 % gilt, sofern sie folgende Bedingungen erfüllen:
• Verwendung für selbst betriebene Anlage unter 30 kW Peak lt. Marktstammdatenregister.
• Verwendung für selbst betriebene Anlage auf/in der Nähe von einer (Privat-)Wohnung oder einem öffentlichen/anderen Gebäude, welches für Gemeinwohl dienende Tätigkeiten genutzt wird.
• Kein Weiterverkauf.
Natürlich ist auf dem Campingplatz eine Kombination mit Solarpanel und Powerstation eine „selbst betriebene Anlage“.
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.