Praxistest: 6 CEE-Kabeltrommeln

Parallel zum Standard CEE gilt: Bei einem Stromnetz von maximal 16 Ampere müssen alle Kabel einen Mindestquerschnitt von 2,5 Quadratmillimeter aufweisen. Da kaum jemand permanent ein loses 25-Meter-Kabel im Fahrzeug bändigen möchte, gehen in nahezu allen Vans Kabeltrommeln mit auf die Reise. Insgesamt hat das Testteam von CamperVans sechs Kabeltrommeln verglichen. Eine von AS-Schwabe, zwei von Brennenstuhl, zwei von der Reimo-Eigenmarke Carbest und eine von KalledasKabel. Zwei davon können direkt an Fahrzeug und Stromsäule eingesteckt werden, vier Sets benötigen für den Anschluss am Fahrzeug ein Adapterkabel.

Wer gerne vor dem Camper ein Induktionskochfeld oder Elektro-Grill betreibt, freut sich zudem über zusätzliche Schuko-Steckdosen in der Kabeltrommel. Die Trommel von AS-Schwabe und die von Kalle bieten zwei davon, eine Brennenstuhl-Trommel sogar drei.

Doch Vorsicht: Auch wenn alle Trommeln mit IP44 gut gegen Spritzwasser geschützt sind, sollte man die Trommeln nicht im Regen stehen lassen. Andere dort eingesteckte Verbraucher sollte man nach der Nutzung ausstecken und wieder sicher und trocken verstauen.