Workation im Wohnwagen: Zubehör-Tipps fürs mobile Office

Guter Sound: Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung

Kompakter, komfortabler, klüger: Die neuen Apple AirPods 4 bringen alles mit, was moderne In-Ears heute können sollten – und noch ein bisschen mehr. Das überarbeitete Design sitzt noch besser im Ohr, während die aktive Geräuschunterdrückung für ungestörten Musikgenuss sorgt.

Dank adaptivem Audio passen sich die Kopfhörer intelligent an die Umgebung an – ob mitten in der Stadt oder beim Gespräch im Café. Der H2-Chip liefert nicht nur kräftigen Sound, sondern verbessert auch die Sprachqualität beim Telefonieren. Mit dabei: personalisiertes 3D-Audio, ein winziges USB-C-Ladecase, Staub- und Wasserschutz nach IP54 – und bis zu 30 Stunden Laufzeit bei ausgeschaltetem Active Noise Cancelling.

Wer Wert auf ein noch besseres Klangerlebnis und viel Komfort legt, kann auch einen Blick auf die Apple AirPod Max-Kopfhörer werfen.