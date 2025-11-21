TV
Top-Camping-TVs für dein WM-Erlebnis

Die Zeit rast: Bis zum Sommer kommenden Jahres ist es nicht mehr lange hin. Clever, wenn du heute schon daran denkst, wie du an deinem Stellplatz das Mega-Fußball WM-Turnier verfolgen kannst und den Black Friday dazu nützt, fernsehmäßig aufzurüsten.

Erfahrungsgemäß bringen große Sportturniere, die live im TV und auf allen Online-Kanälen übertragen werden, Camping- und Stellplätze in Wallung. Gruppen- und traubenweise hängen Camper an der Mattscheibe, jubeln (oder seufzen), klatschen frenetisch Beifall (oder raufen sich schimpfend die Haare) und starren gebannt auf trippelnde Kicker und mehr oder weniger elegant geschlenzte Bälle. Wenn bei der gegnerischen Mannschaft das „Runde“ ins „Eckige“ knallt, werden High Fives abgeklatscht und tiefe Züge aus dem Glas genommen. Falls der Ball aber auf der eigenen Seite hinter der Torlinie landet, klar, dann ist jeder der bessere Nationaltrainer, der lange vorher schon genau gewusst hat, dass die Mannschaftsaufstellung „grottig!“ und der Spielplan „Pfusch!“ war.

 

48 Teams und 104 Partien

Bei der nächsten Fußball-WM, die vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, dürfte das nicht anders sein. Bei der bislang größten Ausgabe des Turniers werden 48 Teams in insgesamt 104 Partien gegeneinander antreten und um den Weltmeistertitel spielen. Heute schon laufen die Wetten auf den nächsten Weltmeister und die drei dahinter folgenden Plätze bei Buchmachern heiß. Außer deine Wetten zu platzieren, solltest du bei der Vorbereitung auf den Mega-Spaß aber auch an dein Equipment denken. Ganz vorne dabei sind gut ausgerüstete und multifunktionale TV-Geräte, auf denen du das Turnier nicht nur verfolgen kannst, sondern mit denen sich auch einzelne Spiele aufzeichnen lassen. Denn das ist wegen der Zeitverschiebung zwischen sechs und neun Stunden wichtig,  die du bei dieser WM immer mit bedenken musst (am Ende das Artikels dazu mehr).

 

Leicht händelbare und mobile Geräte

Bei der Auswahl der Geräte hat sich die Redaktion zunächst auf Screens bis maximal 27 Zoll – das entspricht einer Bildschirmdiagonale von 68,58 cm – konzentriert. Uns war wichtig, dass die TVs leicht händelbar sind und sich sowohl für die Montage oder Aufstellung in deinem Caravan als auch als Zweitgerät für eine Platzierung im Vorzelt eignen. Größere Geräte und Beamer, mit denen sich bei stabilem Wetter Stellplätze in „Autokinos“ verwandeln lassen, besprechen wir in einem nachfolgenden Betrag. Neben Größe, Bildschirmauflösung und Tuner sind Extras wie ein eingebauter DVD-Spieler auf Reisen von Bedeutung, da sie das Entertainment-Erlebnis erweitern. Darüber hinaus ist ein 12-Volt-Autoadapter, mit dem das Gerät schnell ans Stromnetz im Caravan angeschlossen werden kann und über ein Netzteil auch zuhause verwendbar ist, essentiell. Nur so wird aus einem TV ein „Camping-Fernseher“.

Unsere Empfehlungen auf einen Blick

Alphatronics Campingfernseher SLA Linie SLA-27 DWS 27 Zoll
Foto: Fritz Berger

Alphatronics Campingfernseher SLA Linie SLA-27 DWS 27 Zoll

Erleben Sie das elegante Design der neu gestalteten SLA-Line. Mit einem hochwertigen Aluminiumrahmen und nahezu rahmenlosem Design bietet dieser Fernseher ein luxuriöses Aussehen.

499 € auf Fritz Berger
Berger Advanteq Smart LED Fernseher 27 Zoll mit Triple-Tuner und 12 / 230 V
Foto: Fritz Berger

Berger Advanteq Smart LED Fernseher 27 Zoll mit Triple-Tuner und 12 / 230 V

Der Smart TV Premium vereint elegantes Design und innovative Technologie. Dank des rahmenlosen (Frame-less) Displays erlebst du TV-Genuss ohne störende Kanten, was ein immersives Seherlebnis bietet.

359 € auf Fritz Berger
Berger Classiq Smart LED Fernseher 24 Zoll mit Triple-Tuner und 12 / 230 V
Foto: Fritz Berger

Berger Classiq Smart LED Fernseher 24 Zoll mit Triple-Tuner und 12 / 230 V

Modernes Entertainment mit dem Berger Smart TV: Der Berger Smart TV Classiq mit WebOS vereint modernste Technologie für ein erstklassiges Unterhaltungserlebnis.

249 € auf Fritz Berger
Strong - 24 Zoll (60 cm) HD Fernseher SRT24HE4023-12V
Foto: Amazon

Strong - 24 Zoll (60 cm) HD Fernseher SRT24HE4023-12V

Fernseher ideal für Wohnwagen, Wohnmobil - Triple-Tuner - 2 HDMI-Anschlüsse (1 ARC), 1 USB-Port, Mini-AV, Antennen-/SAT-Anschluss - schwarz

119,97 € auf Amazon
Alphatronics Campingfernseher SLA Linie SLA-27 DWS 27 Zoll
Foto: Hersteller

Produktdetails: Alphatronics Campingfernseher SLA Linie SLA-27 DWS 27 Zoll

 

  • Streaming mit webOS Hub und Apple AirPlay
  • Bluetooth 5.0
  • PVR-Aufnahmefunktion, Timeshift und HbbTV
  • Dual Band WiFi, RJ45 (LAN)
  • VESA Standard 100 x 100 mm, korrosionsgeschützte Elektronik
  • OTA-Updates
  • 178°-Weitwinkel-Display
  • Stereo Lautsprecher (2 x 5 W RMS)
  • CI+ Slot
  • EPG
  • Teletext
  • integrierter Media Player
  • Anschlüsse: F-Anschluss (DVB-S2), IEC Anschluss (DVB-T2/C), 2 x HDMI-Anschluss (ARC/CEC Support), AV-In, Kopfhörerausgang (3,5 mm), Toslink / SPDIF (Optisch), 2 x USB-Buchse
  • Überspannungsschutz, Verpolungsschutz
  • Manueller Ein-/Ausschalter
  • Abmessungen: 602 x 390 x 48 mm
  • Gewicht: 5,6 kg
  • Lieferumfang: TV-Gerät mit webOS, Fernbedienung, Kabel für 12/24 V Zigarettenanzünder
  • Black Friday-Preis: 499,- Du sparst 28 Prozent.
Produktabbildung: Alphatronics Campingfernseher SLA Linie SLA-27 DWS 27 Zoll
Foto: Fritz Berger

Alphatronics Campingfernseher SLA Linie SLA-27 DWS 27 Zoll

Erleben Sie das elegante Design der neu gestalteten SLA-Line. Mit einem hochwertigen Aluminiumrahmen und nahezu rahmenlosem Design bietet dieser Fernseher ein luxuriöses Aussehen.

499 € auf Fritz Berger

Produktdetails: Berger Advanteq Smart LED Fernseher 27 Zoll mit Triple-Tuner und 12 / 230 V

  • WebOS für schnellen Zugriff auf Apps und Streaming-Dienste
  • Smart TV Premium für modernes Entertainment
  • Integrierter Webbrowser
  • Einfache Montage über VESA Halterung
  • APP-Store für den Download der wichtigsten Apps
  • Drahtlose Funkwellen-Übertragung
  • Medienwiedergabe über USB
  • Brillante Bildqualität
  • Hochwertiges LED-Weitwinkeldisplay
  • Rahmenloses Design (Frame-less)
  • Integrierter DVD-Player
  • Auflösung (Full HD): 1920 x 1080
  • Kontrast 22, 24, 32 Zoll: 3000:1
  • Kontrast 27 Zoll: 4000:1
  • Betrachtungswinkel: 178°/178°
  • Triple-Tuner (DVB-S2/T2/C)
  • Speziell für den mobilen Einsatz (12/24 V)
  • CI+ Schacht für Pay-TV-Karten
  • Lieferumfang: Smart TV, Fernbedienung mit Bewegungssteuerung (Air Mouse), DVD-Fernbedienung, 12/24 V-Zigarettenanzünderkabel, 230-V-Netzadapter, Standfuß, Handbuch, VESA-Schrauben
  • Black Friday-Preis: 359,- Du sparst 20 Prozent.
Berger Advanteq Smart LED Fernseher 27 Zoll mit Triple-Tuner und 12 / 230 V
Foto: Hersteller
Produktabbildung: Berger Advanteq Smart LED Fernseher 27 Zoll mit Triple-Tuner und 12 / 230 V
Foto: Fritz Berger

Berger Advanteq Smart LED Fernseher 27 Zoll mit Triple-Tuner und 12 / 230 V

Der Smart TV Premium vereint elegantes Design und innovative Technologie. Dank des rahmenlosen (Frame-less) Displays erlebst du TV-Genuss ohne störende Kanten, was ein immersives Seherlebnis bietet.

359 € auf Fritz Berger
Berger Classiq Smart LED Fernseher 24 Zoll mit Triple-Tuner und 12 / 230 V
Foto: Hersteller

Produktdetails: Berger Classiq Smart LED Fernseher 24 Zoll mit Triple-Tuner und 12 / 230 V

  • WebOS für schnellen Zugriff auf Apps und Streaming-Dienste
  • Smart TV Premium für modernes Entertainment
  • Integrierter Webbrowser
  • Einfache Montage über VESA Halterung
  • APP-Store für den Download der wichtigsten Apps
  • Drahtlose Funkwellen-Übertragung
  • Medienwiedergabe über USB
  • Brillante Bildqualität
  • Hochwertiges LED-Weitwinkeldisplay
  • Auflösung 19 Zoll (HD-Ready): 1366 x 768
  • Auflösung 22-27 Zoll (Full HD): 1920 x 1080
  • Kontrast 19 Zoll: 1000:1
  • Kontrast 22-27 Zoll: 3000:1
  • Betrachtungswinkel 178°/178°
  • Triple-Tuner (DVB-S2/T2/C)
  • Speziell für den mobilen Einsatz (12/24 V)
  • CI+ Schacht für Pay-TV-Karten
  • Lieferumfang: Smart-TV, IR-Fernbedienung (ohne Batterien), 12/24 V Zigarettenanzünderkabel, 230 V Adapter, Standfüße, Handbuch
  • Black Friday-Preis: 249,- Du sparst 30 Prozent.
Produktabbildung: Berger Classiq Smart LED Fernseher 24 Zoll mit Triple-Tuner und 12 / 230 V
Foto: Fritz Berger

Berger Classiq Smart LED Fernseher 24 Zoll mit Triple-Tuner und 12 / 230 V

Modernes Entertainment mit dem Berger Smart TV: Der Berger Smart TV Classiq mit WebOS vereint modernste Technologie für ein erstklassiges Unterhaltungserlebnis.

249 € auf Fritz Berger

Produktdetails: Strong - 24 Zoll (60 cm) HD Fernseher SRT24HE4023-12V Fernseher

  • 24 Zoll Bildschirmdiagonale
  • Bildschirmauflösung 1366 x 768p
  • 12V Einschaltstrom, ideal für Wohnmobile und Caravans
  • Herausragende Bild- und Tonqualität bei einer Image Quality Ratio von 100
  • 1 Triple-Tuner für DVB-T/T2, DVB-C & DVB-S/S2, 1 CI-Modul & H.265 (HEVC) mit 10 Bit
  • 2 HDMI-Anschlüsse
  • 1 USB-Anschluss zum Abspielen von Multimedia-Dateien
  • 1 Antennenanschluss
  • 1 SPDIF-Eingang, z.B. für CD-Spieler
  • UMFASSENDES TV-ERLEBNIS: Dieser kleine und praktische Fernseher ist einfach zu bedienen und verfügt über einen elektronischen Programmführer (EPG), eine personalisierbare Liste Ihrer Lieblingskanäle, Kindersicherung sowie einen Hotelmodus.
  • Aktualisierungsrate 60 Hz
  • Black Friday-Preis: 119,97. Du sparst 25 Prozent.
Strong - 24 Zoll (60 cm) HD Fernseher SRT24HE4023-12V Fernseher
Foto: Hersteller
Produktabbildung: Strong - 24 Zoll (60 cm) HD Fernseher SRT24HE4023-12V
Foto: Amazon

Strong - 24 Zoll (60 cm) HD Fernseher SRT24HE4023-12V

Fernseher ideal für Wohnwagen, Wohnmobil - Triple-Tuner - 2 HDMI-Anschlüsse (1 ARC), 1 USB-Port, Mini-AV, Antennen-/SAT-Anschluss - schwarz

119,97 € auf Amazon

Gut zu wissen: Infos zur Zeitverschiebung

Da die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, musst du bei der Planung deiner WM-Sessions natürlich immer den Zeitunterschied zwischen dem Beginn der Spiele und deiner jeweiligen Ortszeit berücksichtigen. So beträgt die Zeitverschiebung zwischen der Mitteleuropäischen Sommerzeit (MEZ) und den Austragungsorten in Kanada, den USA und Mexiko zwischen 6 und 9 Stunden.

Dabei kann der Zeitunterschied zwischen dem Austragungsort eines Spiels und deiner Ortszeit gleichbleiben oder sich noch um eine Stunde erhöhen, je nachdem, ob in den WM-Ländern ebenfalls Sommerzeit herrscht oder die Uhren nicht vorgestellt werden. Das ist in Vancouver und Toronto in Kanada sowie an den mexikanischen Austragungsorten Guadalajara und Mexiko-Stadt der Fall, wo die Sommerzeit vor einigen Jahren abgeschafft wurde. Dagegen gilt sie an allen US-amerikanischen Austragungsstätten von der Ost- bis zur Westküste.

Dabei liegt die Uhrzeit an den WM-Spielstätten jeweils hinter der Ortszeit auf deinem Stell- oder Campingplatz in einem europäischen Reiseland. So ist es, wenn ein Spiel in New York oder Boston beispielsweise um 20 Uhr abends angepfiffen wird, bei dir am Stellplatz bereits 2 Uhr morgens. Das heißt: Live wirst du vermutlich die meisten Spiele nicht sehen wollen (oder können), höchstens Deutschland kommt in die entscheidenden Finals – Ehrensache!

Zeitversetztes Fernsehen

Moderne Fernsehgeräte, wie z.B. der hier empfohlene Alphatronics Camping-TV, verfügen über die Möglichkeit des zeitversetzten Fernsehens. Das heißt, du kannst dir Spiele, die dich besonders interessieren, zu einer dir genehmen Uhrzeit nachträglich anschauen, oder du zeichnest sie auf.

Empfehlenswert ist es auf jeden Fall, dich vor der Abreise in den Campingurlaub über die Konditionen bei deinem Anbieter zu informieren. Beispiel MagentaTV über die Telekom: Um den Service auch im EU-Ausland nutzen zu können, brauchst du nur einen Internetanschluss. Darüber hinaus kannst du MagentaTV per HDMI-Slot einfach über die MagentaTV One, den MagentaTV Stick oder direkt auf deinem Smart TV empfangen. Voraussetzung allerdings ist ein Festnetz-Anschluss in Deutschland, mit dem du automatisch für die Nutzung im EU-Ausland freigeschaltet bist. Eine weitere Möglichkeit, TV-Programme am Stellplatz zu sehen, ist natürlich der Empfang über Satellit.

