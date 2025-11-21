Top-Camping-TVs für dein WM-Erlebnis

Erfahrungsgemäß bringen große Sportturniere, die live im TV und auf allen Online-Kanälen übertragen werden, Camping- und Stellplätze in Wallung. Gruppen- und traubenweise hängen Camper an der Mattscheibe, jubeln (oder seufzen), klatschen frenetisch Beifall (oder raufen sich schimpfend die Haare) und starren gebannt auf trippelnde Kicker und mehr oder weniger elegant geschlenzte Bälle. Wenn bei der gegnerischen Mannschaft das „Runde“ ins „Eckige“ knallt, werden High Fives abgeklatscht und tiefe Züge aus dem Glas genommen. Falls der Ball aber auf der eigenen Seite hinter der Torlinie landet, klar, dann ist jeder der bessere Nationaltrainer, der lange vorher schon genau gewusst hat, dass die Mannschaftsaufstellung „grottig!“ und der Spielplan „Pfusch!“ war.

48 Teams und 104 Partien

Bei der nächsten Fußball-WM, die vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird, dürfte das nicht anders sein. Bei der bislang größten Ausgabe des Turniers werden 48 Teams in insgesamt 104 Partien gegeneinander antreten und um den Weltmeistertitel spielen. Heute schon laufen die Wetten auf den nächsten Weltmeister und die drei dahinter folgenden Plätze bei Buchmachern heiß. Außer deine Wetten zu platzieren, solltest du bei der Vorbereitung auf den Mega-Spaß aber auch an dein Equipment denken. Ganz vorne dabei sind gut ausgerüstete und multifunktionale TV-Geräte, auf denen du das Turnier nicht nur verfolgen kannst, sondern mit denen sich auch einzelne Spiele aufzeichnen lassen. Denn das ist wegen der Zeitverschiebung zwischen sechs und neun Stunden wichtig, die du bei dieser WM immer mit bedenken musst (am Ende das Artikels dazu mehr).

Leicht händelbare und mobile Geräte

Bei der Auswahl der Geräte hat sich die Redaktion zunächst auf Screens bis maximal 27 Zoll – das entspricht einer Bildschirmdiagonale von 68,58 cm – konzentriert. Uns war wichtig, dass die TVs leicht händelbar sind und sich sowohl für die Montage oder Aufstellung in deinem Caravan als auch als Zweitgerät für eine Platzierung im Vorzelt eignen. Größere Geräte und Beamer, mit denen sich bei stabilem Wetter Stellplätze in „Autokinos“ verwandeln lassen, besprechen wir in einem nachfolgenden Betrag. Neben Größe, Bildschirmauflösung und Tuner sind Extras wie ein eingebauter DVD-Spieler auf Reisen von Bedeutung, da sie das Entertainment-Erlebnis erweitern. Darüber hinaus ist ein 12-Volt-Autoadapter, mit dem das Gerät schnell ans Stromnetz im Caravan angeschlossen werden kann und über ein Netzteil auch zuhause verwendbar ist, essentiell. Nur so wird aus einem TV ein „Camping-Fernseher“.