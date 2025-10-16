Neues Klebe-Set für flexible Solarmatten und -module

Neben dem Klebe-Set für die starre Basisplatte von Solarmodulen gibt es jetzt auch ein neues Produkt-Set, das alle Komponenten für die Selbstmontage von nicht starren Solarmatten und Solarpanels in preisgünstiger Zusammenstellung enthält. Das innovative Bundle zum Verkleben und Verfugen von elastischen Solarmatten, Solarpanels und Solarplattenhaltern schließt den MS Polymer-basierten Klebstoff DEKASYL MS-5 ebenso ein wie den haftstarken Dichtstoff DEKASYL MS-1: beide in ausreichenden Mengen. Der Klebstoff sorgt mit hoher Haftwirkung und verlässlicher Anfangsfestigkeit dafür, dass das flexible Modul sicher am Dach des Camping-Fahrzeugs verankert wird. Nach dem Aushärten kommt der Dichtstoff zum Einsatz, um die Klebefugen von außen zu füllen und fein zu glätten. Ein DEKACLEAN ULTRA Reinigungstuch zum professionellen Säubern vor dem Kleben ist im Set ebenfalls bereits enthalten.