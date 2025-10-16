Neues Klebe-Set für flexible Solarmatten und -module

Wenn du zu den Do-It-Yourselfern gehörst, stehst du häufiger vor der Frage: Was ist der beste Klebstoff oder die optimale Dichtmasse für meinen geplanten Arbeitsschritt? Gib doch den Experten von Dekalin die Chance auf die richtige Antwort!
Neben dem Klebe-Set für die starre Basisplatte von Solarmodulen gibt es jetzt auch ein neues Produkt-Set, das alle Komponenten für die Selbstmontage von nicht starren Solarmatten und Solarpanels in preisgünstiger Zusammenstellung enthält. Das innovative Bundle zum Verkleben und Verfugen von elastischen Solarmatten, Solarpanels und Solarplattenhaltern schließt den MS Polymer-basierten Klebstoff DEKASYL MS-5 ebenso ein wie den haftstarken Dichtstoff DEKASYL MS-1: beide in ausreichenden Mengen. Der Klebstoff sorgt mit hoher Haftwirkung und verlässlicher Anfangsfestigkeit dafür, dass das flexible Modul sicher am Dach des Camping-Fahrzeugs verankert wird. Nach dem Aushärten kommt der Dichtstoff zum Einsatz, um die Klebefugen von außen zu füllen und fein zu glätten. Ein DEKACLEAN ULTRA Reinigungstuch zum professionellen Säubern vor dem Kleben ist im Set ebenfalls bereits enthalten.
Über Kleben und Dichten kannst du als Camper übrigens kaum zu viel wissen! Deshalb empfehlen die Haft-Spezialisten zudem das Handbuch „KLEBT NICHT, GIBT’S NICHT!“: Leitfaden für Hobby-Werker, in dem Autor Michael Windecker auf 150 Seiten wertvolle Grundkenntnisse, praktische Anleitungen, Ratschläge, Tipps und Checklisten ausbreitet. Das Kompendium bietet einen Wissensschatz zum Thema, der seines gleichen sucht, und den du zum Preis von 19,99 Euro zzgl. Versandkosten jederzeit über die DEKALIN Website ordern kannst: dekalin.de/produkt/klebt-nicht-gibts-nicht
