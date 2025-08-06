Sackmarkisen: Der unkomplizierte Sonnen- und Wetterschutz für den Wohnwagen

Sackmarkise vs. Kassettenmarkise: Was ist der Unterschied?

Sackmarkisen und Kassettenmarkisen unterscheiden sich vor allem in ihrer Bauweise, der Montage und dem Einsatzzweck. Eine Sackmarkise wird einfach in die Kederschiene des Wohnwagens oder Campingbusses eingezogen und ist damit flexibel einsetzbar. Sie steckt in einer schützenden Textilhülle („Sack“) und wird per Hand ausgerollt. Das Gestänge wird separat aufgebaut und abgespannt. Der große Vorteil: Sie ist leicht, einfach zu transportieren und bei Bedarf schnell abnehmbar – ideal für Camper, die flexibel bleiben wollen.

Eine Kassettenmarkise hingegen ist fest am Fahrzeug montiert. Sie sitzt in einem stabilen Aluminiumgehäuse und lässt sich per Kurbel (oder elektrisch) ausfahren. Das ist komfortabel und besonders stabil, bringt aber auch mehr Gewicht und einen höheren Preis mit sich. Kassettenmarkisen kommen vor allem bei Wohnmobilen oder voll ausgestatteten Campervans zum Einsatz, die dauerhaft mit Markise fahren.

Beide Varianten haben ihre Berechtigung – je nachdem, wie oft, wie lange und mit welchem Fahrzeugtyp du unterwegs bist.