Ein Selbstversuch: Wintercamping mit Dachzelt

Historie des Dachzelts

Laut Wikipedia wurde bereits 1937 das erste Dachzelt im englischsprachigen Magazin „Popular Science“ vorgestellt. Andere Quellen nennen das Jahr 1958, in dem erstmals Autos mit einem Dachzelt ausgerüstet worden seien. Demzufolge wäre es eine italienische Erfindung mit dem Namen “Maggiolina”.

Wie dem auch sei: Dem Auto aufs Dach steigen seitdem immer mehr Globetrotter und Nomaden, für die ihr Dachzelt eine günstige Alternative gegenüber einem verhältnismäßig teuren Wohnwagen oder gar im Vergleich zu einem kostspieligen Reisemobil ist. Dachzelt-Camping boomt: Nach Angaben der Marktforscher von „Infinitive Data Expert“ wächst der Umsatz mit Dachzelten vom Basisjahr 2022 und 155,86 Millionen US-Dollar bis 2030 jährlich um 8,9 Prozent. Allein in Deutschland bieten 100 Hersteller ihre Produkte an.

Für Camper ist die Flexibilität bei der Auswahl des Stellplatzes, der eben nicht immer ein großer und mittlerweile häufig teurer Campingplatz sein muss, neben dem günstigeren Anschaffungspreis ein weiterer Vorteil. Zwar hast du auch im Dachzelt nicht die Möglichkeit, dich einfach irgendwo in die Landschaft zu stellen, wo es dir gerade gefällt. Das ist in den meisten Fällen nur in Schweden mit seinem „Jedermannsrecht“ möglich, der allen Menschen den freien Zugang zur Natur ermöglicht. In anderen Ländern und Regionen bist du zum Beispiel auf Bauernhöfe und Privatleute angewiesen, die auf ungenützten Flächen Campern Stellplätze (für meist wenig Geld) vermieten. Eine gute Webadresse hierfür übrigens ist campspace.