Ein Selbstversuch: Wintercamping mit Dachzelt

Dachzelt-Camping liegt im Trend. Immer mehr Camper interessieren sich für das Zelt auf dem Autodach. Wer mit dem Wohnwagen unterwegs ist, kann darüber nur lächeln. Tatsächlich? Nein, weil auch bei Caravanern Dachzelte in Mode kommen, mit denen sie ihren Wohnraum, zum Beispiel für Kinder, erweitern.
Für Familien, in denen die Kinder ins Teenageralter hineingewachsen sind, können Dachzelte zur Unterbringung der „Kleinen“ eine Alternative sein, denn diese schätzen den eigenen privaten Raum sehr, ohne sich bereits vollständig von „Hotel Mama“ abnabeln zu müssen. Darüber hinaus aber kann es auch eine tolle Möglichkeit sein, den Wohnwagen an Ort und Stelle stehen zu lassen und via Dachzelt die Umgebung zu erkunden. Auch das bietet zusätzliche Flexibilität und Freiheit.
Wie sieht es aber mit dem Dachzelt im Winter aus? Ist das nicht zu kalt und zu ungemütlich? Das sollte ein Selbstversuch klären…
Laut Wikipedia wurde bereits 1937 das erste Dachzelt im englischsprachigen Magazin „Popular Science“ vorgestellt. Andere Quellen nennen das Jahr 1958, in dem erstmals Autos mit einem Dachzelt ausgerüstet worden seien. Demzufolge wäre es eine italienische Erfindung mit dem Namen “Maggiolina”.
Wie dem auch sei: Dem Auto aufs Dach steigen seitdem immer mehr Globetrotter und Nomaden, für die ihr Dachzelt eine günstige Alternative gegenüber einem verhältnismäßig teuren Wohnwagen oder gar im Vergleich zu einem kostspieligen Reisemobil ist. Dachzelt-Camping boomt: Nach Angaben der Marktforscher von „Infinitive Data Expert“ wächst der Umsatz mit Dachzelten vom Basisjahr 2022 und 155,86 Millionen US-Dollar bis 2030 jährlich um 8,9 Prozent. Allein in Deutschland bieten 100 Hersteller ihre Produkte an.
Für Camper ist die Flexibilität bei der Auswahl des Stellplatzes, der eben nicht immer ein großer und mittlerweile häufig teurer Campingplatz sein muss, neben dem günstigeren Anschaffungspreis ein weiterer Vorteil. Zwar hast du auch im Dachzelt nicht die Möglichkeit, dich einfach irgendwo in die Landschaft zu stellen, wo es dir gerade gefällt. Das ist in den meisten Fällen nur in Schweden mit seinem „Jedermannsrecht“ möglich, der allen Menschen den freien Zugang zur Natur ermöglicht. In anderen Ländern und Regionen bist du zum Beispiel auf Bauernhöfe und Privatleute angewiesen, die auf ungenützten Flächen Campern Stellplätze (für meist wenig Geld) vermieten. Eine gute Webadresse hierfür übrigens ist campspace.
Das Small Willow Dachzelt bietet mit seiner kompakten Form und der hervorragenden Liegelänge von 240 cm ein ausgezeichnetes Schlafgefühl. Es ist geeignet für bis zu 3 Personen und lässt sich schnell aufbauen. Mit großen Fenstern an allen Seiten hast du einen perfekten Rundumblick.
Aber jetzt mal „Butter bei die Fische“ und zurück zum Thema „Dachzelt im Winter“!
Mein „Small Willow“ des Dachzelt-Herstellers Vickywood mit Sitz in Gersthofen bei Augsburg habe ich mir Ende 2023 zugelegt und war damit einige Male auf Tour. Erstens war mir die sieben Kilometer laaange Fahrt von meinem Wohnort Augsburg nach Gersthofen, zum Wohnort meines Dachzelts, selbstverständlich eine Ehre. Ich hatte zuvor aber auch schon Kontakt auf Messen aufgenommen und mich eingängig über verschiedene Dachzelte ins Bild gesetzt. Die Wahl auf Vickywood fiel also nicht nur aus regional-patriotischen Gründen, sondern auch infolge der guten Verarbeitungsqualität und dem Einsatz hochwertiger Materialien. Davon hatte ich mich überzeugt.
Ein weiterer Grund für meine Entscheidung lag im Umstand, dass die Gersthofener ein zusätzliches Thermozelt zum Einhängen ins eigentliche Dachzelt anbieten. Damit lässt sich die Temperatur im Innenraum um einige Grade erhöhen. Das Thermoinnenzelt ist beispielsweise für zusätzliche 288,90 € bei Camping Wagner erhältlich.
Aber, liebe Vickywood-Konstrukteure: alles, was recht ist! Mit der Fixierung des Thermozelts im Dachzelt bekleckert Ihr euch nicht gerade mit Ruhm. Denn die Thermohülle, die aus einem ansprechend gesteppten Design mit Polyester-Isolierung und weicher Baumwoll-Oberfläche besteht, wird über Kunststoffklammern im Gestänge der Zelts verankert.
Diese weisen jedoch eine derartige Spannung auf, dass sie nicht ohne erheblichen Druck auf das Gestänge eingeklinkt werden können. Hat man das jedoch tatsächlich geschafft, ist es kaum noch möglich, die Klammern wieder zu lösen, da sie derart fest eingerastet sind. Das sollte unter Zuhilfenahme anderer Klammern oder bereits integrierter Befestigungsmöglichkeiten unbedingt geändert werden!
Ist das Thermozelt fixiert, stellt sich das Wohlgefühl einer gemütlichen Höhle ein. Passend für kalte Außentemperaturen!
Neben der Anschaffung eines Thermozelts empfehle ich darüber hinaus:
Oh doch, Dachzelten ist auch was für die kühlere Jahreszeit! Das Vickywood Small Willow bietet aufgrund exzellenter Materialien und guter Verarbeitung dafür beste Voraussetzungen. Ein Thermoinnenzelt, das zusätzlich erworben werden kann, gestaltet dein Wintercamping noch gemütlicher. Abzüge gibt es wegen des komplizierten Handlings beim Einbau des Thermozelts.
