Vango: Clevere Vorzelte für Minicamper und smarte Accessoires

Ebenfalls neu im Sortimebt bei Vango ist zur neuen Saison einen Schlafsack für Wohnwagen, Minicamper und Zeltcamping. Dieser Grande-Schlafsack ist mit seinen Maßen geräumiger als herkömmliche Einzelschlafsäcke und bietet nicht nur dadurch unübertroffenen Komfort für alle, die sich nach etwas mehr Platz sehnen. Das Polair®-Futter und die ThermoLock Pro-Isolierung sorgen für überragende Strapazierfähigkeit, Wärme, Loft und weichen Griff: die ultimative Mischung aus Platz, Wärme und Komfort.

Den Schlafsack gibt es je nach Bedarf als schmalere „Single“-Ausführung und als breitere „Kingsize“-Version fürs Kuscheln zu zweit. Preis: 87,50 Euro.