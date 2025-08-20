Vango: Clevere Vorzelte für Minicamper und smarte Accessoires

Familienzelte, Vorzelte für Minicamper und Wohnwagen, vielseitige Camping-Accessoires: Vango, die traditionsreiche Outdoor-Marke aus Schottland, gibt auf dem Caravan Salon einen Ausblick auf ihr bevorstehendes 60-jähriges Jubiläum und feiert das Draußen-Sein mit einigen Produktneuheiten.
Camping ist Draußens-sein in der Natur, ein Lebensgefühl. Ob durchdachte Familienzelte für gemütliche Sommernächte, flexible Vorzeltlösungen für den Minicamper oder Wohnwagen oder vielseitige Camping-Accessoires: Vango verbindet Komfort mit Outdoor-Spirit. Mit seinen drei neuen Produkten, die auch auf dem Caravan Salon zu sehen sein werden, zeigt Vango einmal mehr, wie modern und stilvoll Camping heute sein kann.
Vorzelte für Minicamper und Pkw sind flexibel, schnell aufgebaut und vergrößern den Wohnraum gerade für Reisende mit kompakten Freizeitfahrzeugen oder wer mit Wohnwagen unterwegs ist ungemein. Steht ein Tagesausflug an, werden die Drive-Away-Vorzelte einfach abgekoppelt und bleiben auf dem Campingplatz freistehend zurück.
Wer im Auto unterwegs ist, hat sowohl wenig Stauraum an Bord und wenig Platz. Ein Vorzelt oder Heckzelt ist in diesem Fall eine praktische und sinnvolle Lösung. Das überarbeitete und freistehende Drive Away Heckzelt Tailgate Hub II Low benötigt nur zwei Fiberglas-Stangen, um dem Pavillon-artigen Zelt seine Form zu geben und wird anschließend mit Gurten oder Kederschiene am Heck des Pkw befestigt. Die Low-Variante funktioniert aber nicht nur an Autos, sondern auch bei SUVs und Kastenwägen. Die zwei seitlichen Türen haben ein Fenster mit Vorhang. Nach hinten sorgt ein großes Fenster mit Mesh, das Blickdicht verschlossen werden kann, für mückenfreie Belüftung. Damit keine Feuchtigkeit oder sonstigen Ungeziefer ins Zeltinnere gelangen, kann ein Boden eingelegt werden. Das Gewicht des Tailgate Hub II Low liegt bei 11,2 Kilogramm, die in jedem Fahrzeug noch Platz finden sollten. Der Preis liegt bei 560 Euro.
Familien brauchen Platz und wollen es trotzdem gemütlich haben. Ein Beispiel für ein geräumiges, luftiges Familienzelt ist das Savannah Air 400. Es bietet zwei getrennten Schlafkabinen und einen großzügigen Wohnbereich. Das aufblasbare AirBeam®-Gestänge lässt sich in wenigen Augenblicken mit der mitgelieferten Pumpe aufstellen – ideal, wenn bei der Ankunft schon der Grill ruft oder die Kinder ungeduldig um einen herumspringen. Große Fensterflächen nach vorne und zur Seite hin, ein fest eingenähter Zeltboden und ein strapazierfähiges Außenzelt aus Sentinel Material (wasserdicht bis 4000 mm Wassersäule) machen das Savannah Air zu einem zuverlässigen Begleiter für den nächsten Campingurlaub mit der ganzen Familie. Der Preis: 985 Euro.
Ebenfalls neu im Sortimebt bei Vango ist zur neuen Saison einen Schlafsack für Wohnwagen, Minicamper und Zeltcamping. Dieser Grande-Schlafsack ist mit seinen Maßen geräumiger als herkömmliche Einzelschlafsäcke und bietet nicht nur dadurch unübertroffenen Komfort für alle, die sich nach etwas mehr Platz sehnen. Das Polair®-Futter und die ThermoLock Pro-Isolierung sorgen für überragende Strapazierfähigkeit, Wärme, Loft und weichen Griff: die ultimative Mischung aus Platz, Wärme und Komfort.
Den Schlafsack gibt es je nach Bedarf als schmalere „Single“-Ausführung und als breitere „Kingsize“-Version fürs Kuscheln zu zweit. Preis: 87,50 Euro.
Egal, ob als sportliche aktives Paar oder als Familie – es gibt für jeden viele gute Gründe, sich ein flexibles Vorzelt anzuschaffen. Es schafft Privatsphäre und einen gemütlichen Aufenthaltsort am Abend, zudem bietet ein Vorzelt Schutz vor Sonne, Wind und Wetter oder eine praktische Abstellfläche für das Sport- oder Camping-Equipment. Schneller, kleiner, leichter, spontaner, so könnte man das neue Gestängezelt Tailgate Hub II Low von Vango charakterisieren. Es eignet sich vorrangig für Autos und Minicamper, die ein unkompliziertes, freistehendes und flexibles Vorzelt suchen. Wer mehr Platz braucht, greift gleich zum Familienzelt – und für den entsprechenden Komfort in den kühlen Nachtstunden sorgt dagegen der Polaris Grande Schlafsack.
Vango wurde 1966 im Westen Schottlands gegründet und hat seinen Sitz nach wie vor am Tor zu den spektakulären schottischen Highlands in der Firmenzentrale in Port Glasgow. Vango stellt Zelte, Vorzelte für Campervans und Caravans und Ausrüstung für Familien her, die komfortabel campen, für Abenteurer, die leicht und wild unterwegs sind, und für Bergsteiger, die unter extremen Bedingungen überleben wollen. Vom Campingplatz bis zum Gipfel, vom Wanderweg bis zum Berg, Vango-Produkte ermöglichen es jedem, draußen zu sein und die freie Natur zu genießen. In diesem Jahr ist der schottische Outdoorspezialist erstmals auf dem Caravan Salon in Düsseldorf vertreten. In Halle 3, C54, präsentiert Vango eine kleine Auswahl seiner neuesten Produkte, darunter auch die hier vorgestellen.
Weitere Informationen unter vango-eu.com
