Leitertec – Teleskopleiter mit Saugnapf-System für Wohnwagen und empfindliche Oberflächen

Kernstück der Lösung sind zwei spezielle Saugnäpfe, die ohne Werkzeug in die oberen Holme der Teleskopleiter eingesetzt werden. Beim Anlegen entsteht ein starker Unterdruck, der die Leiter regelrecht an der Fläche festsaugt. Dadurch haftet sie stabil – fast wie eine fest montierte Leiter – und schont zugleich die Oberfläche. Besonders bei modernen Außenwänden mit dünnen Lackschichten ist das ein echtes Plus: Während Pkw-Lackierungen meist mehrere Hundert Mikrometer stark sind, liegt die Farbschicht an Wohnmobilen und Caravans oft nur bei 20 bis 50 µm.