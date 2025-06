Bei Frostschaden der TRUMA-Therme: Warmwasserbehältertausch statt Thermen-Neukauf

Dann liegt der Kessel frei und alle Anbauteile, wie Heizstab, Wärmetauscher und Versteifungsringe müssen ausgebaut werden. Hilfreich sind Markierungen auf den Ringen, damit sie den jeweiligen Rohrenden zugeordnet werden können und beim Zusammenbau leichter die ursprüngliche Position der Schraubenlöcher zu finden ist.

Besonders wichtig ist nun der Wechsel des Alu-Heizrohrs samt Dichtungen. Dazu wird die Verbindung zum Behälter gelöst und das alte Heizrohr entfernt. Das kann richtig schwer gehen. In unserem Fall musste der alte Behälter sogar zerstört werden, aber der war ja eh defekt. Nun das Heizrohr in den neuen Behälter einschieben. In jedem Fall sollten neue Dichtungen eingesetzt werden, um eine einwandfreie Abdichtung zu gewährleisten.

Danach wird das neue Heizrohr an seiner Position montiert und sicher befestigt. Das geht am besten, wenn die beiden neuen mitgelieferten O-Ringe mit einem Spülmittelgemisch benetzt werden. Dann den O-Ring über das herausstehende Alu-Heizrohr schieben und mit dem Finger in den Spalt zwischen Alu-Heizrohr und Versteifungsring drücken. Um den O-Ring und die Beschichtung nicht zu beschädigen, sollte kein spitzer Gegenstand verwendet werden. Die O-Ringe dichten so die Therme auf beiden Seiten ab. Wenn die Versteifungsringe wieder richtig sitzen, kann auch der Heizstab mit einem neuen Dichtring eingesetzt werden. Dann die Hälften des Isoliergehäuses wieder um den Thermenbehälter legen und zusammenklicken.

Vor dem Einbau ist es wichtig, eine gründliche Dichtigkeitsprüfung durchzuführen. Hierzu wird Wasser über die Anschlüsse eingeleitet und die Therme auf mögliche Lecks kontrolliert. Der neue Behälter wird anschließend an seiner vorgesehenen Stelle eingesetzt und fixiert. Nachdem alle Wasserleitungen, die Warmluftleitungen und der Strom wieder angeschlossen sind, kann die Therme in Betrieb genommen werden. Nach einer kurzen Aufheizphase sollte das warme Wasser wie gewohnt fließen. Mehr Infos zum Produkt unter www.truma.com