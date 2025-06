Wer unterwegs frisch kochen möchte, braucht ein gutes und platzsparendes Kochgeschirr Kochgeschirr. Das FireQ Kochset Basic+ bringt durchdachte Details und kompakte Maße mit – und passt damit perfekt in die Küche von Campern mit wenig Platz. Zwei stapelbare Edelstahltöpfe, eine Pfanne und cleveres Zubehör machen das Kochen auf dem Campingplatz, am See oder auf Tour komfortabler – ganz ohne unnötigen Ballast.