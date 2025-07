FireQ All Inclusive Bundle: Reisegrill und Feuerschale in einem

Abends am Stellplatz grillen, danach noch ein kleines Lagerfeuer genießen – ohne viel Ballast im Kofferraum oder Caravan mitzunehmen: Das FireQ All Inclusive Bundle ist kompakter Reisegrill und Feuerschale in einem, komplett aus langlebigem Edelstahl gefertigt, schnell aufgebaut und pflegeleicht.