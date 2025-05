Neue Zelte 2025: Campingzelte und Vorzelte für den Wohnwagen

Bei Wind und Wetter blieb es bislang stabil und robust stehen, allerdings wurde auch bei Gewittern alles schnell eingepackt. Das Dachstangen-Design in Bogenform sorgt dafür, dass sich keine Wassersäcke bilden, und das regenabweisende Vordach am Markisendach angenäht bietet zusätzlichen Schutz bei Regen. Die Seitenwände werden mittels Kedereinzug am Wohnwagen befestigt, die Verbindung zum Markisendach erfolgt dann per Reißverschluss.

Das Pultdach mit integriertem Vordach, der sogenannten Raincap, besteht aus Tencate Polyestergewebe WM19 mit dreifacher Silberreflektor-Acryladbeschichtung, was die Reflektion des Sonnenlichtes fördert und das Zelt nicht so schnell aufheizt. Alles ist atmungsaktiv und gut abwaschbar.

Auf der Mängelliste: Die Arretierung in den Stützen war schwer zu finden, da sich die Stangen in sich drehen und man die Knöpfe immer wieder suchen muss. Außerdem war das Klettband an der Markise zum Fixieren an der Dachstange abgerissen. Die Reißverschlüsse an den Seitenwänden wurden ohne Pflege schwergängig, aber mit entsprechendem Spray wieder fit. Und zuletzt war das Luxusproblem, dass das Kabel für die LED- Band-Beleuchtung in der Dachstange zu kurz war.

Nun vermeldet Firmenchef Erich Herzog einige Veränderungen und Verbesserungen. Die Moskitofenster bekommen eine neue Zeltglasklappe und Reißverschluss. Sturmabspannungen werden links und rechts anders angenäht. Durch den Verandareißverschluss lässt sich nun das Fensterelement abklappen oder komplett herausnehmen. Die Seitenteile werden nun auch mit Türe und Fenster gegen Aufpreis angefertigt. Bei einer Zelttiefe von 280 cm gibt es keine schräggestellte Vorderwand mehr.

Die extra starken Reißverschlüsse sind nun auch bei Fensterklappen abgedeckt mit eingefassten Kanten. Die Elemente sind nun beliebig tauschbar, will heißen, Eingang links oder rechts bzw. bei dreiteiliger Vorderwand mittig anzuordnen. Die Seitenteile werden nun auch mit Türe und Fenster gegen Aufpreis angefertigt. Bei einer Zelttiefe von 280 cm gibt es keine schräggestellte Vorderwand mehr. Mehr Infos: www.herzog-zelte.de