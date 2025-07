Bisher galten klassische Neoprenanzüge aus Polychloropren für Wassersportler als alternativlos. Nun setzt Decathlon in Kooperation mit Yulex auf Innovation und bringt eine neue Neopren-Alternative aus 100 Prozent zertifiziertem Naturkautschuk auf den Markt – und verzichtet damit vollständig auf synthetischen Kautschuk. Decathlon führt Yulex100 zunächst in sein Shorty-Sortiment für Anfänger und Junioren ein, sowie in kurzärmeligen Schwimmtops für Damen und Herren, mit Frontreißverschluss für einfaches An- und Ausziehen. Erhältlich sind die Damen- und Herrenmodelle jeweils in schwarz sowie mit einem Blumenprint. Weitere Informationen unter www.decathlon.de