Insektenschutz im Campingurlaub: Die besten Tipps zur Abwehr von Stechmücken und Co.

Fazit

Ohne wirkungsvollen Insektenschutz ist Camping im Sommer nur halb so entspannt. Am besten kombiniert man verschiedene der vorgestellten Maßnahmen, denn einfach nicht ans Wasser zu fahren, ist natürlich keine Option. Wer in die Tropen reist oder in Afrika und dem Nahen Osten vor allem Offroad unterwegs ist, findet bei Grüezi bag beispielsweise Schlafsäcke mit integriertem 3-D-Moskitonetz. Auch Cocoon bietet mit der Insect Shield Line eine umfassende Schutzausrüstung – von Moskitonetzen über Bettwäsche bis hin zu Kopfschutz gegen Mücken.

Last, but not least: Im Sommer sollten Zwangsbelüftungen bei Dometic- und anderen Campingfenstern unbedingt abgeklebt werden. Ebenso empfiehlt es sich, den Rahmen der Plissees mit zusätzlichen „Flauschies“ enger zu machen. Ansonsten finden die Mücken trotz geschlossenem Moskitonetz einen Weg ins Innere – sie umgehen das Netz einfach über die Lüftungsschlitze.