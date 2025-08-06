Workation im Wohnwagen: Zubehör-Tipps fürs mobile Office

Im Urlaub arbeiten? Das machen CCC-Redakteure schon immer. Denen wird aber auch nachgesagt, dass sie immer Urlaub hätten. Hinter dem neuen Begriff Workation steckt etwas anderes. Das Koppelwort aus Arbeit und Ferien bedeutet arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das geht natürlich mit dem Caravan hervorragend. Aber es bedarf auch die richtige Ausstattung.
Workation im Wohnwagen: Zubehör fürs mobile Office
Workation-Wohnwagen: Fendt Apero Connect
Mit dem Apero Connect hat Fendt schon mal die passende Base im Programm. Bei Wohnwagen Winkler in Stuttgart Weilimdorf steht er für 34.500 Euro zum Verkauf.
Fehlt also nur noch die richtige Ausrüstung. CCC hat mal das wichtigste Equipment zusammengetragen und ausprobiert.
Mehr zum „Mobile Office-Caravan“ Apero Connect lest ihr hier.
Megasat: Connected WiFi Booster-System
Kein Arbeiten ohne Netz. Das WLAN auf Campingplätzen ist oft dürftig, da hilft ein Booster. Megasat bietet mit dem Connected WiFi Booster-System Internet-Empfang in hoher WLAN-Qualität. Das System besteht aus einer leistungsfähigen Inneneinheit und einem externen WiFi-Router, der Signale maximal verstärkt, um einen wirklich störungsfreien Internetempfang bereitzustellen. Das System wurde speziell für Camping-Zwecke entwickelt und hat sich auf Sardinien schon bewährt. Preis: 199 Euro UVP. Mehr Inf0s auch unter www.megasat.tv
Epico: USB-C Hub Multiport 8in1
Damit das Laptop sicher steht und gut vernetzt ist, gibt es den USB-C Hub Multiport 8in1. Der multifunktionale Ständer von Epico ist eine All-in-One-Lösung. Die feste und dennoch dünne Konstruktion ist für USB-C-fähige Laptops mit einer Größe von bis zu 20“ ausgelegt. Der Hub schließt alle notwendigen Peripheriegeräte an und unterstützt HDMI, USB-A, USB-C mit einer Schnellladeleistung und einen Ethernet-Port mit einer Übertragungsrate von bis zu 1 Gbit/s. Außerdem gibt es SD- und Micro-SD-Kartensteckplätze. Preis um 80 Euro UVP. Mehr Infos auch hier: www.myepico.com
Hama: Klappbare Minitastatur
Die klappbare Minitastatur von Hama macht noch flexibleres Arbeiten möglich. Sie wird per Bluetooth verbunden und hat eine eigene Stromversorgung. Braucht es dann doch mal einen neuen Energieschub, erlaubt das 80 Zentimeter lange Ladekabel ein gleichzeitiges Weiterarbeiten. Die Blue-tooth-Mini-Tastatur Travel 450 von Hama passt geklappt sogar in die Hosentasche und kostet etwa 40 Euro UVP (www.hama.com).
Epico: 3in1 MagSafe Wireless Charger
Das Handy darf bei der Workation natürlich auch nicht fehlen und sollte immer betriebsbereit sein. Mit dem Epico 3in1 MagSafe Wireless Charger geht das gut und schön.
Er ist ein magnetisches Ladegerät und Ständer in einem, mit MFi- und Made for MagSafe-Zertifizierung, die eine hundertprozentige Kompatibilität mit allen iOS-Updates gewährleistet und gleichzeitig das iPhone mit einer Leistung von bis zu 15 W auflädt. Der Preis ist 92 Euro UVP. Mehr Infos unter www.myepico.com
Schutzhülle: Mag+ Hero Case
Wenn das Handy doch mal runterfällt, ist eine Schutzhülle sinnvoll. Die Mag+ Hero Case bietet Kompatibilität mit MagSafe, ermöglicht problemloses kabelloses Laden und schützt das iPhone vor Kratzern und versehentlichen Stürzen. Erhöhte Ränder und Kamera-Rahmen bieten Schutz für die empfindlichen Bereiche. Verfügbar ist es ab der iPhone-12-Serie in allen Größen zu Preisen ab 35 Euro UVP.
Epico: Powerpack mit Magsafe
Für das Extra an Handypower unterwegs sorgt dann der Epico Powerpack mit Magsafe . Der kompakte Speicher liefert 5.000 mAh und haftet recht gut am Handy. Er kostet 45 Euro UVP. Alle Infos zu den Epico-Produkte gibt es auch unter www.myepico.com.
Den externen Akku mit 5.000 mAh von Epico gibt es hier auf Amazon.
Noch mehr Zubehör fürs mobile Office
Portabler Monitor: UPERFECT 3K OLED 120Hz 16 Zoll
Brillante Farben, gestochen scharfes Bild und dabei so dünn wie ein Magazin: Dieser tragbare 3K-OLED-Monitor zeigt, wie mobil hochwertige Displays heute sein können. Mit 2880 x 1800 Pixeln, 100 % DCI-P3-Farbraum und 10-Bit-Farbtiefe richtet er sich klar an Kreative, die unterwegs keine Kompromisse machen wollen. Dank 120 Hz und 1 ms Reaktionszeit läuft auch schnelle Action flüssig über den Bildschirm. Das 16:10-Format bietet etwas mehr Platz nach oben – praktisch beim Arbeiten. Und mit gerade mal 4 Millimetern Dicke passt der Monitor locker in jeden Rucksack.
Den Monitor gibt es auch in 15- beziehungsweise 22 Zoll und weiteren Auflösungen.
Guter Sound: Apple AirPods 4 Kabellose Kopfhörer, Bluetooth Kopfhörer mit aktiver Geräuschunterdrückung
Kompakter, komfortabler, klüger: Die neuen Apple AirPods 4 bringen alles mit, was moderne In-Ears heute können sollten – und noch ein bisschen mehr. Das überarbeitete Design sitzt noch besser im Ohr, während die aktive Geräuschunterdrückung für ungestörten Musikgenuss sorgt.
Dank adaptivem Audio passen sich die Kopfhörer intelligent an die Umgebung an – ob mitten in der Stadt oder beim Gespräch im Café. Der H2-Chip liefert nicht nur kräftigen Sound, sondern verbessert auch die Sprachqualität beim Telefonieren. Mit dabei: personalisiertes 3D-Audio, ein winziges USB-C-Ladecase, Staub- und Wasserschutz nach IP54 – und bis zu 30 Stunden Laufzeit bei ausgeschaltetem Active Noise Cancelling.
Wer Wert auf ein noch besseres Klangerlebnis und viel Komfort legt, kann auch einen Blick auf die Apple AirPod Max-Kopfhörer werfen.
Schmale und leise Tastatur mit Handy- und Tablethalterung: Logitech K780 Multi-Device Wireless Keyboard
Die Logitech K780 ist eine wirklich praktische und dabei besonders schmale Tastatur, perfekt fürs rollende Office: Eine Tastatur für Computer, Tablet und Smartphone – einfach per Bluetooth oder USB verbinden und per Knopfdruck zwischen bis zu drei Geräten hin- und herschalten. Die Tasten lassen sich leise bedienen und ein Nummernblock ist dabei. Besonders clever: Die integrierte Halterung für Smartphone und Tablet bis 12 Zoll. Funktioniert mit Windows, macOS, Android, iOS und Chrome OS.
Eine passende, besonders leise Maus gibt es hier.
Für eine gute Ausleuchtung: Evershop Ringlicht-Lampe mit Stativ und Handy-Halterung
Das Evershop Ringlicht bringt Licht ins Dunkel – flexibel und angenehm augenschonend. Mit seinem robusten Metallfuß steht es sicher auf dem Tisch. Die Höhe lässt sich variabel anpassen, das Licht in drei Farben und zehn Helligkeitsstufen fein justieren – ideal für Videocalls oder Fotos. Dank CRI > 95 wirkt alles schön natürlich, ohne zu blenden oder die Augen zu strapazieren. Drehen, kippen, anschließen per USB: Das kompakte Set passt auf jeden Schreibtisch und liefert genau die Beleuchtung, die gerade passt.
Auch sehr praktisch sind Ringlicht-Lampen, die zusätzlich direkt am Laptop oder dem Handy befestigt werden können.
Mobiler Router 5G mit WiFi 6: NETGEAR Nighthawk M3
Der Netgear Nighthawk M3 bringt schnelles 5G-/4G-Internet per WiFi 6 in den Caravan, ins Ferienhaus oder dient als Ausfallsicherung zuhause. Bis zu 32 Geräte lassen sich gleichzeitig verbinden – deutlich stabiler und sicherer als per Smartphone-Hotspot.
Der Akku hält bis zu 13 Stunden, lässt sich aber auch entnehmen, um den Router dauerhaft per Netzteil zu betreiben. Ein Farbdisplay informiert über Verbindungsstatus und Datennutzung, die SIM-Karte ist frei wählbar. Der Router ist für 125 Länder freigeschaltet. Optional verbessert eine externe Antenne den Empfang in Regionen mit schwachem Netz.
Mobile Powerstation mit 1.024 Wh und Schnellladung in 56 Minuten: EcoFlow DELTA 3
Die EcoFlow DELTA 3 liefert mit 1 800 W Dauerleistung und bis zu 2.400 W X-Boost-Ausgang Energie für nahezu alle Haushaltsgeräte. Dank X-Stream-Technologie ist sie in nur 56 Minuten vollständig aufgeladen – über Netzstrom, Smart Generator oder per Multi-Charging. Alternativ funktioniert auch die solare Aufladung mit 500 W in rund zwei Stunden. Unter Teillast bleibt sie mit 30 dB nahezu geräuschlos und eignet sich damit auch für den Einsatz im Campingfahrzeug ideal. Zusatzbatterien erweitern die Kapazität auf bis zu 5 kWh, das System lässt sich per App überwachen und als USV nutzen.
Schicke LED-Lichterkette fürs Ambiente: Berger Cotton Sphere
Auch beim Arbeiten darf ein Stück Gemütlichkeit nicht fehlen: Diese farbenfrohe Lichterkette von Berger mit 20 LEDs zaubert auf 2,3 Metern Länge eine warme Atmosphäre – drinnen wie draußen. Die 6 cm großen Cottonbälle leuchten in sanften Farben und setzen charmante Akzente auf Balkon, Zeltplatz oder im Wohnzimmer. Mit USB- und Verlängerungskabel sowie integrierter Zeitschaltuhr lässt sich das stimmungsvolle Licht flexibel und stromsparend einsetzen.
feela.® Orthopädisches Sitzkissen: 3 Härtegrade zur Auswahl
Schmerzfrei sitzen – auch beim Arbeiten im Wohnwagen: Das ergonomische feela.-Sitzkissen mit orthopädischer U-Form entlastet gezielt Rücken, Becken und Steiß und unterstützt eine gesunde Haltung. Der Memory-Schaum von BASF reagiert auf Körperwärme und bietet spürbaren Komfort, egal ob am Schreibtisch, im Auto oder unterwegs. Dank Tragegriff und rutschfester Unterseite bleibt das Kissen flexibel und sicher im Einsatz. Und: Das beiliegende E-Book liefert wertvolle Tipps gegen Schmerzen und wie man diesen vorbeugen kann.