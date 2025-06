Truma iNet X System

Nachrüsten des Truma iNet X Systems

Viele Wohnwagen, in denen aktuell ein Truma CP plus Bedienteil verbaut ist, lassen sich unkompliziert auf das neue iNet X System umrüsten. Die zentrale und übersichtliche Bedienung per Display und App, kombiniert mit der Möglichkeit zur Fernsteuerung, bringt spürbar mehr Komfort auf Reisen. Ihr Fachhändler informiert Sie über die passenden Optionen.