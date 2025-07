Wer mit dem Wohnwagen oder Camper reist, hat seinen Schlafplatz zwar dabei. Doch ein zusätzliches Zelt kann Gold wert sein – als Kinderzimmer auf Zeit, als Stauraum für nasse Kleidung oder als Rückzugsort für Gäste. Quick-Up-Zelte punkten hier gleich doppelt: Sie brauchen wenig Platz in Garage oder Kofferraum und sind in weniger als einer Minute aufgebaut. Anders als reine Pop-up-Zelte (die in der Regel zudem eine gewisse Übung beim erneuten Zusammenlegen erfordern) setzen Quick-Up-Modelle auf einen Mechanismus ähnlich wie beim Regenschirm: aufklappen, drücken – fertig.

Hier stellen wir empfehlenswerte Modelle in verschiedenen Größen vor – alle mit den wichtigsten Daten auf einen Blick.