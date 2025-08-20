Die Preise starten bei 24.690 € für den Action und 26.690 € für den Action Sports. Weitere Informationen zur Serien- und Sonderausstattung finden Interessierte auf der Homepage oder live bei der Weltpremiere auf dem Caravan Salon Düsseldorf in Halle 10. Wer Lust auf etwas Außergewöhnliches beim Camping hat, ist mit dem Adria Action gut beraten. Der Kultcaravan ist zwar in die Jahre gekommen, aber so aktuell wie nie.