> Adria Action & Action Sports – Die neue Generation 2026

Der Kult lebt weiter

20.08.2025
Text: Raymond Eckl | Bild: Adria

Adria wertet seine kleine Ikone Action weiter auf und setzt auf Einzigartigkeit.

Mit frischem Design, cleveren Details und unverwechselbarem Charakter starten die neuen Action-Modelle 391 LH, 391 PD und der Action Sports 391 LH von Adria in die Saison 2026. Der kompakte Caravan-Klassiker präsentiert sich rundum modernisiert – mit ikonischer Form, neuen Akzenten und einem überarbeiteten Innenraumkonzept. Der Action bleibt der kompakte Lifestyle-Caravan, modern, hell und wohnlich. Und der Sport ist die robustere Variante mit Offroad-Optik und angepasstem Fahrwerk für etwas mehr Abenteuer.

Das große doppelte Panoramafenster macht den raum größer als er ist.
Foto: Adria

Action wohnlich modern

Im Inneren erwartet Reisende in beiden ein wohnlicher Stil mit hellen Farben, geschwungenen Möbeln und überraschend großzügigem Raumgefühl. Besonderes Highlight ist das doppelte Panoramafenster, das viel Tageslicht und Natur ins Innere bringt. Eine neue, einteilige Eingangstür mit Fenster und die flexible Sitzgruppe steigern Komfort und Alltagstauglichkeit. Im 391 LH lässt sich die Sitzgruppe dank verschiebbarem Lattenrost in drei Bettgrößen verwandeln. Serienmäßig sorgt die Truma Combi Heizung für angenehmes Klima.

Küche und mehr

Die Küche zeigt sich als Raumwunder mit separater Spüle, Kochfeld, Apothekerschrank und optionaler Arbeitsplattenerweiterung. Ein 133-Liter-Kühlschrank, beidseitig zu öffnen, sowie ein optionaler Backofen runden die Ausstattung ab. Das neu gestaltete Bad überzeugt mit schwenkbarer Duschwand, festem Waschbecken und cleveren Stauraumlösungen.

Im Heck ist die Küche platziert
Foto: Adria
Adria hat die ikonische Form kaum geändert
Foto: Adria

Action mit Sicherheit und Technik

Auch technisch wurde optimiert: Das aerodynamische Profil und das AL-KO-Fahrgestell stehen für sicheres, leichtes Handling. Die robuste GfK-Außenhaut und der verstärkte Bodenkern sorgen für Schutz und Langlebigkeit. Praktische Details wie ein integrierter Gasflaschenstauraum komplettieren den durchdachten Aufbau.

Wahlmöglichkeit

Beim Design haben Kunden die Wahl: Der Action erscheint in Weiß mit Schiefer-Blau oder optional Graphit-Grau, kombiniert mit hellem, warmem Interieur. Der Action Sports hebt sich mit Offroad-Charakter ab – semi-offroad Fahrgestell, graue Außenfarbe, schwarze Akzente und robustere Ausstattung. Innen dominieren kräftigere Grautöne, die sportliche Optik betonen. Beide Varianten sind mit den Polsterungen „Jade“ (Serie) oder „Beryl“ (optional) kombinierbar.

Der Wohnraum ist pfiffig kombinierbar für ein oder zwei Personen
Foto: Adria
Die Version Sport ist innen etwas markanter gestylt
Foto: Adria

Die Preise starten bei 24.690 € für den Action und 26.690 € für den Action Sports. Weitere Informationen zur Serien- und Sonderausstattung finden Interessierte auf der Homepage oder live bei der Weltpremiere auf dem Caravan Salon Düsseldorf in Halle 10. Wer Lust auf etwas Außergewöhnliches beim Camping hat, ist mit dem Adria Action gut beraten. Der Kultcaravan ist zwar in die Jahre gekommen, aber so aktuell wie nie.

