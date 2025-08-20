Adria wertet seine kleine Ikone Action weiter auf und setzt auf Einzigartigkeit.
Mit frischem Design, cleveren Details und unverwechselbarem Charakter starten die neuen Action-Modelle 391 LH, 391 PD und der Action Sports 391 LH von Adria in die Saison 2026. Der kompakte Caravan-Klassiker präsentiert sich rundum modernisiert – mit ikonischer Form, neuen Akzenten und einem überarbeiteten Innenraumkonzept. Der Action bleibt der kompakte Lifestyle-Caravan, modern, hell und wohnlich. Und der Sport ist die robustere Variante mit Offroad-Optik und angepasstem Fahrwerk für etwas mehr Abenteuer.
Im Inneren erwartet Reisende in beiden ein wohnlicher Stil mit hellen Farben, geschwungenen Möbeln und überraschend großzügigem Raumgefühl. Besonderes Highlight ist das doppelte Panoramafenster, das viel Tageslicht und Natur ins Innere bringt. Eine neue, einteilige Eingangstür mit Fenster und die flexible Sitzgruppe steigern Komfort und Alltagstauglichkeit. Im 391 LH lässt sich die Sitzgruppe dank verschiebbarem Lattenrost in drei Bettgrößen verwandeln. Serienmäßig sorgt die Truma Combi Heizung für angenehmes Klima.
Die Küche zeigt sich als Raumwunder mit separater Spüle, Kochfeld, Apothekerschrank und optionaler Arbeitsplattenerweiterung. Ein 133-Liter-Kühlschrank, beidseitig zu öffnen, sowie ein optionaler Backofen runden die Ausstattung ab. Das neu gestaltete Bad überzeugt mit schwenkbarer Duschwand, festem Waschbecken und cleveren Stauraumlösungen.
Auch technisch wurde optimiert: Das aerodynamische Profil und das AL-KO-Fahrgestell stehen für sicheres, leichtes Handling. Die robuste GfK-Außenhaut und der verstärkte Bodenkern sorgen für Schutz und Langlebigkeit. Praktische Details wie ein integrierter Gasflaschenstauraum komplettieren den durchdachten Aufbau.
Beim Design haben Kunden die Wahl: Der Action erscheint in Weiß mit Schiefer-Blau oder optional Graphit-Grau, kombiniert mit hellem, warmem Interieur. Der Action Sports hebt sich mit Offroad-Charakter ab – semi-offroad Fahrgestell, graue Außenfarbe, schwarze Akzente und robustere Ausstattung. Innen dominieren kräftigere Grautöne, die sportliche Optik betonen. Beide Varianten sind mit den Polsterungen „Jade“ (Serie) oder „Beryl“ (optional) kombinierbar.
Die Preise starten bei 24.690 € für den Action und 26.690 € für den Action Sports. Weitere Informationen zur Serien- und Sonderausstattung finden Interessierte auf der Homepage oder live bei der Weltpremiere auf dem Caravan Salon Düsseldorf in Halle 10. Wer Lust auf etwas Außergewöhnliches beim Camping hat, ist mit dem Adria Action gut beraten. Der Kultcaravan ist zwar in die Jahre gekommen, aber so aktuell wie nie.
