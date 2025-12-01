Campsite Award 2026

Leserinnen und Leser haben bereits im zehnten Jahr in Folge die Möglichkeit, ihren Lieblingsplatz zum Sieger des Campsite Awards zu küren. In 26 Kategorien werden die Favoriten der Gäste und der Leserschaft gesucht und ausgezeichnet. Wer abstimmt, kann beim Gewinnspiel abstauben.
Mittlerweile hat es den Charakter einer Tradition, dass im Dezember die Abstimmung für den Campsite Award eröffnet wird. Der renommierte Branchenpreis ist eine Hommage an das Engagement und die Innovationskraft jener Campingunternehmer, die ihre Gäste nachhaltig beeindrucken können. Denn die Gewinner in den 26 Kategorien werden nicht von unserer Redaktion, sondern ausschließlich von unseren Lesern und den Gästen der Campingplätze auserkoren. So werden die Sieger von den absoluten Experten gekrönt: von den Camperinnen und Campern Europas. Eine spezielle Methode der Auswertung stellt dabei sicher, dass die Zufriedenheit der Gäste gleichermaßen in die Abstimmung einfließt, egal ob der jeweilige Platz 10 oder 100 Parzellen hat.
Die Einteilung in die jeweiligen Kategorien übernehmen die Nominierten selbst. So wird sichergestellt, dass jeder Campingplatz seine Stärken hervorheben kann. Legen die Betreiber zum Beispiel besonderen Wert auf Animation, Sport oder Gastronomie, können sie sich in diesen drei Kategorien bewerben. Ebenso können aber Sie Ihre Stimme in den unterschiedlichen Kategorien unterschiedlichen Plätzen vergeben.
Warum sich das Mitmachen lohnt? Ihre Mitarbeit als Teil der Jury wird – aber nur, wenn Sie das ausdrücklich wünschen – mit der Teilnahme an einer Verlosung belohnt. Hier können Sie wertvolle Geschenke gewinnen, die Ihren Urlaub auf Ihrem Lieblingsplatz noch viel angenehmer machen.
Frankana Campingstuhl Theresa
Die beliebten Faltstühle von Frankana Freiko bieten mit ihrer ergonomischen Polsterung höchsten Sitzkomfort – ideal für gemütliche Stunden vor dem Camper oder am Strand.Hergestellt aus recyceltem PET-Material, vereinen sie Umweltbewusstsein und Qualität.Leicht, robust und verstellbar – perfekt für Ihren nächsten Campingtrip!
Frankana Magnet-Set
Mit dem flexiMAGS Magnet-Set haben Sie unterwegs immer alles fest im Griff – ob Leuchte, Außendusche oder Wäscheleine.Die 102-teilige Box enthält vielseitiges Zubehör für drinnen und draußen – und sorgt für Ordnung, ohne Spuren am Fahrzeug zu hinterlassen.Ein Muss für alle, die clever campen!
Lesespaß für echte Campingfans!Freuen Sie sich auf ein Jahr voller Reisetipps, Fahrzeugtests, Inspiration und spannender Reportagen rund um Caravaning & Vanlife.
Reisemobil International ist Deutschlands bekannteste Zeitschrift zum Thema Reisemobil. Vom Fahrzeugtest über Zubehör bis hin zu den schönsten Reisezielen und Stellplätzen.
Camping, Cars & Caravans ist das Magazin für Wohnwagen- und Campingspaß. Ausführliche Tests, aktuelle Meldungen, große Reportagen.
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
