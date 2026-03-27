Vom 10. bis 12. April 2026 laden Camping, Cars & Caravans, Reisemobil International und CamperVans zum CAMPAZIN ein – einem unvergesslichen Camping-Wochenende auf dem Gitzenweiler Hof in Lindau am Bodensee.
✔ Exklusive Einblicke in die Redaktionen unserer Magazine
✔ Weinverkostung, Live-Cooking und gemeinsamer Grillabend
✔ Camping-Talks, Workshops und Lesungen rund um Caravaning & Outdoor
✔ Tipps, Tricks und nachhaltige Produkte von CamperSchildi für umweltbewusste Abenteuer in der Natur
✔ Tolle Mitmachaktionen für Groß und Klein
✔ Austausch mit Gleichgesinnten – in entspannter Urlaubsatmosphäre
✔ Und natürlich: jede Menge Camping-Inspiration!
Ob mit Zelt, Caravan oder Reisemobil – wir freuen uns auf echte Begegnungen mit unserer Community und einen unvergesslichen Camping-Event.
📍 Campingplatz Gitzenweiler Hof, Lindau am Bodensee
📅 10.–12. April 2026
Freitag, 10. April 2026 – Anreise & Auftakt
ab 12:00 UhrAnreise & Stellplatzbezug
ab 19:00 UhrWeinverkostung mit dem Weingut 2H Genießen Sie fünf ausgewählte Weine(1× Secco, 2× Weißwein, 2× Rotwein oder alternativ 1× Rosé)in geselliger Runde.
Samstag, 11. April 2026 – Aktivtag für Groß & Klein
09:00–11:30 UhrVielfältiges Vormittagsprogramm auf dem Gelände:
– Ponyschule für Kinder bei Marissas Ponyhof am GITZ(zzgl. 10,00 EUR pro Kind)
– Kreativwerkstatt „Hundertwasser“ mit Annabelle
– Kinderanimation am Gitztreff
– „Fit in den Tag“ – sportlich in den Morgen starten
– Schreibworkshop mit Susanne Nitsch(Redaktion Camping, Cars & Caravans)„Deine Urlaubsreise – schreib deine Geschichte!“Tipps zum lebendigen Erzählen von ReiseerlebnissenFür Einsteiger und erfahrene SchreiberDie schönste Geschichte wird in Camping, Cars & Caravans veröffentlicht
11:30–13:00 UhrWeißwurstessen im Biergarten bei Udo’s GrillhütteBitte vorher anmelden
Parallel vor Ort:RoadBaker Live-CookingDer innovative Camping-Backofen im EinsatzKochen, probieren, beraten lassen und den RoadBaker inklusive Zubehör direkt mitnehmen
15:00–16:00 UhrGenusswanderung (ca. 1 Stunde)
ab 18:00 UhrBBQ Workshop, Grillabend mit Flo & dem BBQ-ButlerLeckere Grillspezialitäten (im Preis enthalten)BBQ-Butler – die mietbare Grillstation am Gitzenweiler HofLagerfeuerromantik mit Stockbrot für Kinder
Sonntag, 12. April 2026 – Kultur & Ausklang(Spätabreise bis 18:00 Uhr möglich)
09:22 UhrGemeinsame Busfahrt nach Lindau
10:15–11:30 UhrFührung im Kunstmuseum Lindau„Friedensreich Hundertwasser – Traumfänger einer schöneren Welt“
optional am VormittagFreie Zeit zur Entspannung oder für eigene Aktivitäten
12:30–14:00 UhrMittagessen im Hotel Engel in LindauSelbstkosten · Anmeldung erforderlich
ab ca. 14:00 UhrRückfahrt mit dem Bus nach dem MittagessenIndividuelle Spätabreise bis 18:00 Uhr möglich
ℹ️ Wichtige Hinweise
Stellplätze müssen direkt beim Gitzenweiler Hof gebucht werden.Nach der Anmeldung zur Lesereise erhalten Sie von uns einen 25 %-Rabattcode für die Stellplatzbuchung.
Änderungen im Ablauf sind vorbehalten.Bei schlechtem Wetter bieten wir passende Alternativen für ein ebenso abwechslungsreiches Programm.
🎟 Teilnahmegebühren
Alle Preise inkl. Programm, Grillabend & Aktivitäten (außer Sonntagmittag)
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online.
👉 Zur Anmeldung & weiteren Infos: events.doldemedien.de
📧 Fragen? Schreib uns: events@doldemedien.de
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