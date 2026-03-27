Programm

Freitag, 10. April 2026 – Anreise & Auftakt

ab 12:00 Uhr

Anreise & Stellplatzbezug

ab 19:00 Uhr

Weinverkostung mit dem Weingut 2H

Genießen Sie fünf ausgewählte Weine

(1× Secco, 2× Weißwein, 2× Rotwein oder alternativ 1× Rosé)

in geselliger Runde.

Samstag, 11. April 2026 – Aktivtag für Groß & Klein

09:00–11:30 Uhr

Vielfältiges Vormittagsprogramm auf dem Gelände:

– Ponyschule für Kinder bei Marissas Ponyhof am GITZ

(zzgl. 10,00 EUR pro Kind)

– Kreativwerkstatt „Hundertwasser“ mit Annabelle

– Kinderanimation am Gitztreff

– „Fit in den Tag“ – sportlich in den Morgen starten

– Schreibworkshop mit Susanne Nitsch

(Redaktion Camping, Cars & Caravans)

„Deine Urlaubsreise – schreib deine Geschichte!“

Tipps zum lebendigen Erzählen von Reiseerlebnissen

Für Einsteiger und erfahrene Schreiber

Die schönste Geschichte wird in Camping, Cars & Caravans veröffentlicht

11:30–13:00 Uhr

Weißwurstessen im Biergarten bei Udo’s Grillhütte

Bitte vorher anmelden

Parallel vor Ort:

RoadBaker Live-Cooking

Der innovative Camping-Backofen im Einsatz

Kochen, probieren, beraten lassen und den RoadBaker inklusive Zubehör direkt mitnehmen

15:00–16:00 Uhr

Genusswanderung (ca. 1 Stunde)

ab 18:00 Uhr

BBQ Workshop, Grillabend mit Flo & dem BBQ-Butler

Leckere Grillspezialitäten (im Preis enthalten)

BBQ-Butler – die mietbare Grillstation am Gitzenweiler Hof

Lagerfeuerromantik mit Stockbrot für Kinder

Sonntag, 12. April 2026 – Kultur & Ausklang

(Spätabreise bis 18:00 Uhr möglich)

09:22 Uhr

Gemeinsame Busfahrt nach Lindau

10:15–11:30 Uhr

Führung im Kunstmuseum Lindau

„Friedensreich Hundertwasser – Traumfänger einer schöneren Welt“

optional am Vormittag

Freie Zeit zur Entspannung oder für eigene Aktivitäten

12:30–14:00 Uhr

Mittagessen im Hotel Engel in Lindau

Selbstkosten · Anmeldung erforderlich

ab ca. 14:00 Uhr

Rückfahrt mit dem Bus nach dem Mittagessen

Individuelle Spätabreise bis 18:00 Uhr möglich

ℹ️ Wichtige Hinweise

Stellplätze müssen direkt beim Gitzenweiler Hof gebucht werden.

Nach der Anmeldung zur Lesereise erhalten Sie von uns einen 25 %-Rabattcode für die Stellplatzbuchung.

Änderungen im Ablauf sind vorbehalten.

Bei schlechtem Wetter bieten wir passende Alternativen für ein ebenso abwechslungsreiches Programm.