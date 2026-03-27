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> Camping, Abenteuer & persönliche Begegnungen – sei dabei!

CAMPAZIN – Das Familienwochenende für Camping- und Lesefans

27.03.2026
Bild & Text: Camping, Cars & Caravans

Vom 10. bis 12. April 2026 laden Camping, Cars & Caravans, Reisemobil International und CamperVans zum CAMPAZIN ein – einem unvergesslichen Camping-Wochenende auf dem Gitzenweiler Hof in Lindau am Bodensee.

Exklusive Einblicke in die Redaktionen unserer Magazine

✔ Weinverkostung, Live-Cooking und gemeinsamer Grillabend

Camping-Talks, Workshops und Lesungen rund um Caravaning & Outdoor

✔ Tipps, Tricks und nachhaltige Produkte von CamperSchildi für umweltbewusste Abenteuer in der Natur

✔ Tolle Mitmachaktionen für Groß und Klein

✔ Austausch mit Gleichgesinnten – in entspannter Urlaubsatmosphäre

✔ Und natürlich: jede Menge Camping-Inspiration!

Ob mit Zelt, Caravan oder Reisemobil – wir freuen uns auf echte Begegnungen mit unserer Community und einen unvergesslichen Camping-Event.

📍 Campingplatz Gitzenweiler Hof, Lindau am Bodensee
📅 10.–12. April 2026

 

Programm

Freitag, 10. April 2026 – Anreise & Auftakt

ab 12:00 Uhr
Anreise & Stellplatzbezug

ab 19:00 Uhr
Weinverkostung mit dem Weingut 2H 
Genießen Sie fünf ausgewählte Weine
(1× Secco, 2× Weißwein, 2× Rotwein oder alternativ 1× Rosé)
in geselliger Runde.

Samstag, 11. April 2026 – Aktivtag für Groß & Klein

09:00–11:30 Uhr
Vielfältiges Vormittagsprogramm auf dem Gelände:

– Ponyschule für Kinder bei Marissas Ponyhof am GITZ
(zzgl. 10,00 EUR pro Kind)

– Kreativwerkstatt „Hundertwasser“ mit Annabelle

– Kinderanimation am Gitztreff

– „Fit in den Tag“ – sportlich in den Morgen starten

Schreibworkshop mit Susanne Nitsch
(Redaktion Camping, Cars & Caravans)
„Deine Urlaubsreise – schreib deine Geschichte!“
Tipps zum lebendigen Erzählen von Reiseerlebnissen
Für Einsteiger und erfahrene Schreiber
Die schönste Geschichte wird in Camping, Cars & Caravans veröffentlicht

11:30–13:00 Uhr
Weißwurstessen im Biergarten bei Udo’s Grillhütte
Bitte vorher anmelden

Parallel vor Ort:
RoadBaker Live-Cooking
Der innovative Camping-Backofen im Einsatz
Kochen, probieren, beraten lassen und den RoadBaker inklusive Zubehör direkt mitnehmen

15:00–16:00 Uhr
Genusswanderung (ca. 1 Stunde)

ab 18:00 Uhr
BBQ Workshop, Grillabend mit Flo & dem BBQ-Butler
Leckere Grillspezialitäten (im Preis enthalten)
BBQ-Butler – die mietbare Grillstation am Gitzenweiler Hof
Lagerfeuerromantik mit Stockbrot für Kinder

Sonntag, 12. April 2026 – Kultur & Ausklang
(Spätabreise bis 18:00 Uhr möglich)

09:22 Uhr
Gemeinsame Busfahrt nach Lindau

10:15–11:30 Uhr
Führung im Kunstmuseum Lindau
„Friedensreich Hundertwasser – Traumfänger einer schöneren Welt“

optional am Vormittag
Freie Zeit zur Entspannung oder für eigene Aktivitäten

12:30–14:00 Uhr
Mittagessen im Hotel Engel in Lindau
Selbstkosten · Anmeldung erforderlich

ab ca. 14:00 Uhr
Rückfahrt mit dem Bus nach dem Mittagessen
Individuelle Spätabreise bis 18:00 Uhr möglich

ℹ️ Wichtige Hinweise

Stellplätze müssen direkt beim Gitzenweiler Hof gebucht werden.
Nach der Anmeldung zur Lesereise erhalten Sie von uns einen 25 %-Rabattcode für die Stellplatzbuchung.

Änderungen im Ablauf sind vorbehalten.
Bei schlechtem Wetter bieten wir passende Alternativen für ein ebenso abwechslungsreiches Programm.

💶 Teilnahmegebühren (inkl. Verpflegung, Programm & Kursen):

🎟 Teilnahmegebühren

Alle Preise inkl. Programm, Grillabend & Aktivitäten (außer Sonntagmittag)

Kategorie Preis
Erwachsene 129 €
Kinder (6–14 Jahre) 35 €
Kinder unter 6 Jahren kostenlos
Familienpaket (2 Erw. + 2 K.) 290 €

 

Anmeldung

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online.

👉 Zur Anmeldung & weiteren Infos: events.doldemedien.de

📧 Fragen? Schreib uns: events@doldemedien.de

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