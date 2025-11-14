An der Verlosung teilnehmen und 25 x 2 Tickets gewinnen: So funktioniert's

Camping, Cars & Caravans verlost gemeinsam mit den Schwesterredaktionen CamperVans und Reisemobil International insgesamt 50 Tickets fÃ¼r die CMT Messe in Stuttgart. Machen Sie jetzt bei unserer Ticket-Verlosung mit. FÃ¼llen Sie hierzu das untenstehende Formular aus. Wir drÃ¼cken die Daumen und wÃ¼nschen allen viel GlÃ¼ck!

Teilnahmeschluss ist der: 6. Januar 2026. Die Gewinner werden ab dem 7. Januar 2026 per E-Mail von uns benachrichtigt.

Jetzt das Formular ausfÃ¼llen und teilnehmen:

Gewinnspiel Tickets 2026 CMT Stuttgart Vorname * Nachname * E-Mail * Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden.* Einwilligung Fotos und namentliche ErwÃ¤hnung Berichterstattung Ja, Camping, Cars & Caravans darf mein Gewinner-Foto/Bewegtbild unter Angabe meines Vor- und Nachnamens im Magazin sowie den zugehÃ¶rigen Online-PrÃ¤senzen verÃ¶ffentlichen. Immer informiert sein mit unserem kostenlosen Camping, Cars & Caravans-Newsletter: Ja, die DoldeMedien Verlag GmbH, darf mich zukÃ¼nftig per E-Mail Ã¼ber eigene Angebote aus den Bereichen Caravaning und mobile Freizeit sowohl redaktionell als auch werblich und fÃ¼r Gewinnspiele kontaktieren, mein Ã–ffnungs- und Klickverhalten in empfangenen E-Mails individuell auswerten und nutzen, sowie meinen Namen und meine E-Mail-Adresse zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeiten. Die Felder, die mit einem Stern (*) markiert sind, mÃ¼ssen ausgefÃ¼llt werden. Teilnahme absenden Falls Du menschlich bist, lasse dieses Feld leer.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung des entsprechenden finanziellen Gegenwertes. Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern ausgelost. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt (per E-Mail oder per Post). Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschlieÃŸlich zum Versand des Gewinns verwendet, nach Beendigung des Gewinnspiels gelÃ¶scht und nicht an Dritte weitergegeben.