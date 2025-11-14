Die weltweit grÃ¶ÃŸte Publikumsmesse fÃ¼r Tourismus und Freizeit Ã¶ffnet im Januar 2026 wieder ihre Tore. Exklusiv verlost Camping, Cars & Caravans an Leserinnen und Leser 25 mal zwei Tagestickets fÃ¼r die Urlaubsmesse CMT in Stuttgart. Jetzt mitmachen und gewinnen.
Vom 17. bisÂ 25. Januar 2026Â kÃ¶nnen Reise- und Freizeitinteressierte auf der CMT Messe in Stuttgart die Vielfalt an Ausstellern aus den Bereichen Tourismus, Mobile Freizeit und Caravaning erleben und entdecken.
Wer Deutschland, Europa oder am besten gleich die ganze Welt sehen mÃ¶chte, entdeckt auf der CMT Reiseziele und Routen â€“ und das passende GefÃ¤hrt dazu. Besucher haben die Chance, sich von Experten beraten zu lassen und die neusten Trends zu entdecken. Auch wir sind, wie gewohnt, vor Ort. Kommen Sie gerne am Stand in Halle 3, B02 vorbei!
Mehr als 1.200 Caravans, Reisemobile und ausgebaute Kastenwagen sind in sieben Messehallen ausgestellt. Dazu gibt es zwei Hallen mit ZubehÃ¶r und Technik fÃ¼r die mobile Freizeit. Es gibt ein Angebot fÃ¼r Einsteiger in diese Urlaubsform, fÃ¼r Kunden mit Anspruch auf Luxus und fÃ¼r Freunde des Offroad-Fahrens. Das Thema Selbstausbau thematisiert die CMT vom 22. bis 25. Januar. Dazu kommt Unterhaltung auf der BÃ¼hne im Atrium und im Urlaubskino. Der Mittwoch markiert den Thementag â€žReisen mit Hundâ€œ. Auch fÃ¼r die kulinarische Verpflegung ist reichlich gesorgt, so bedarf es nur noch dem passenden Schuhwerk.
Camping, Cars & Caravans verlost gemeinsam mit den Schwesterredaktionen CamperVans und Reisemobil International insgesamt 50 Tickets fÃ¼r die CMT Messe in Stuttgart. Machen Sie jetzt bei unserer Ticket-Verlosung mit. FÃ¼llen Sie hierzu das untenstehende Formular aus. Wir drÃ¼cken die Daumen und wÃ¼nschen allen viel GlÃ¼ck!
Teilnahmeschluss ist der: 6. Januar 2026. Die Gewinner werden ab dem 7. Januar 2026 per E-Mail von uns benachrichtigt.
Jetzt das Formular ausfÃ¼llen und teilnehmen:
Gewinnspiel Tickets 2026 CMT Stuttgart
Vorname
*
Nachname
*
E-Mail
*
Ich habe die Teilnahmebedingungen gelesen und verstanden.*
Einwilligung Fotos und namentliche ErwÃ¤hnung Berichterstattung
Ja, Camping, Cars & Caravans darf mein Gewinner-Foto/Bewegtbild unter Angabe meines Vor- und Nachnamens im Magazin sowie den zugehÃ¶rigen Online-PrÃ¤senzen verÃ¶ffentlichen.
Immer informiert sein mit unserem kostenlosen Camping, Cars & Caravans-Newsletter:
Ja, die DoldeMedien Verlag GmbH, darf mich zukÃ¼nftig per E-Mail Ã¼ber eigene Angebote aus den Bereichen Caravaning und mobile Freizeit sowohl redaktionell als auch werblich und fÃ¼r Gewinnspiele kontaktieren, mein Ã–ffnungs- und Klickverhalten in empfangenen E-Mails individuell auswerten und nutzen, sowie meinen Namen und meine E-Mail-Adresse zum Zweck der Kontaktaufnahme verarbeiten.
Die Felder, die mit einem Stern (*) markiert sind, mÃ¼ssen ausgefÃ¼llt werden.
Teilnahme absenden
Falls Du menschlich bist, lasse dieses Feld leer.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung des entsprechenden finanziellen Gegenwertes. Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern ausgelost. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt (per E-Mail oder per Post). Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschlieÃŸlich zum Versand des Gewinns verwendet, nach Beendigung des Gewinnspiels gelÃ¶scht und nicht an Dritte weitergegeben.
Camping, Cars & Caravans jederzeit und Ã¼berall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen â€“ ob als HÃ¤ndler oder Privatperson.