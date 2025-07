Zwei Gründe würden für einen Besuch Ed Sheerans auf dem Caravan Salon 2025 in Düsseldorf sprechen. Zum einen spielt er am zweiten Messe-Wochenende vom 5. bis 7. September in der benachbarten Merkur Spiel-Arena an allen drei Abenden ein Konzert. Zum anderen plante er bereits 2022 seine nächste Tour mit einem elektrischen VW-Campingbus zu machen. Das ist bisher noch nicht passiert.

Um dem großen Besucheransturm der beiden Großveranstaltungen bestmöglich zu organisieren, hat die Messe Düsseldorf nun vorgesorgt und wichtige Hinweise für Besucher veröffentlicht. Dazu gehört auch die Parkplatz-Reservierung vorab.