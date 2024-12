Vom 18. bis 26. Janurar 2025 können Reise- und Freizeitinteressierte auf der CMT Messe in Stuttgart die Vielfalt an Ausstellern aus den Bereichen Tourismus, Mobile Freizeit und Caravaning erleben und entdecken. Mit mehr als 300.000 Besuchern ist die CMT Stuttgart seit Jahren die weltweite größte Messe für Tourismus und Freizeit.

Wer Deutschland, Europa oder am besten gleich die ganze Welt sehen möchte, entdeckt auf der CMT Reiseziele und Routen – und das passende Gefährt oder den passenden Wohnwagen dazu. Besucher haben die Chance, sich von Experten beraten zu lassen und die neusten Trends zu entdecken. Auch wir sind, wie gewohnt, vor Ort! Kommen Sie am Stand in Halle 3, BO2 vorbei.