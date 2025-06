Konzertsommer in Heidenheim

Kirchenmusik und Orgelkonzerte

Heidenheim und Orgel- beziehungsweise Kirchenmusik haben eine lange gemeinsame Geschichte. Helmut Bornefeld, von 1937 bis 1971 Kantor der Pauluskirche, war nicht nur als Organist und Komponist, sondern auch als Orgel-Sachverständiger und Dozent für Tonsatz und Kantoreipraxis deutschlandweit geschätzt. In der NS-Zeit stieß er mit seinem Zyklus „Afrika singt“, in dem er Gedichte schwarzer Dichter für Singstimme und Klavier vertont hatte, auf Ablehnung des Regimes. Nach dem Zweiten Weltkrieg organisierte Bornefeld die Heidenheimer Arbeitstage für Kirchenmusik – eine Initiative, die nun sein später Nachfolger, der aktuelle Kantor Leonard Hölldampf, 2025 wieder aufnehmen wird. Vom 1. bis zum 3. August gibt es drei Konzerte sowie zahlreiche Workshops rund um das Thema Musik und Singen.

Auch unterjährig gibt es in Heidenheim einige musikalische Attraktionen, so am 6. Juli 2025. Der English Choir Heidenheim tritt unter der Leitung von Adrian Leang zum Evensong an. Hierbei wird das gesungene Abendgebet, eine Tradition der Anglikanischen Kirche, um ein paar andere Stücke angereichert und vorgetragen.