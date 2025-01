Winter-Ausflugstipp: Leuchtende Baumwipfel in Bad Wildbad

Ein ganz besonderes Winter-Highlight erwartet Urlaubsgäste auf dem 1.250 Meter langen Baumwipfelpfad Schwarzwald in Bad Wildbad. Hunderttausende sanfte Lichter werden den Pfad bis in 40 Meter Höhe erleuchten und kleine und große Gäste in eine magische Atmosphäre hüllen.