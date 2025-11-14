Vom 17. bis 25. Januar 2026 verwandelt sich Düsseldorf wieder in das Zentrum für Wassersportfans: Die boot Düsseldorf öffnet ihre Tore – mit über 1.500 Ausstellern in 17 Hallen. Ob Segler oder Motorbootfan, Einsteiger oder Profi – hier gibt’s alles, von kleinen Jollen und Tendern über sportliche Superboats bis hin zur luxuriösen Megayacht.

Auch die beliebtesten Wassersportarten sind mit jeder Menge Ausrüstung, Action und Expertise am Start. Bühnenprogramme, Stars der Szene, Workshops und Mitmachaktionen sorgen für Abwechslung und machen die boot zu dem, was sie ist: die größte Wassersportmesse der Welt.