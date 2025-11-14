Die größte Wassersport-Messe der Welt öffnet im Januar 2026 wieder in Düsseldorf am Rhein ihre Hallentore. Camping, Cars & Caravans verlost an Leserinnen und Leser 10 mal zwei Tagestickets für die boot Düsseldorf 2026. Jetzt mitmachen und gewinnen.
Vom 17. bis 25. Januar 2026 verwandelt sich Düsseldorf wieder in das Zentrum für Wassersportfans: Die boot Düsseldorf öffnet ihre Tore – mit über 1.500 Ausstellern in 17 Hallen. Ob Segler oder Motorbootfan, Einsteiger oder Profi – hier gibt’s alles, von kleinen Jollen und Tendern über sportliche Superboats bis hin zur luxuriösen Megayacht.
Auch die beliebtesten Wassersportarten sind mit jeder Menge Ausrüstung, Action und Expertise am Start. Bühnenprogramme, Stars der Szene, Workshops und Mitmachaktionen sorgen für Abwechslung und machen die boot zu dem, was sie ist: die größte Wassersportmesse der Welt.
Auf der boot wird das Wasser zum Erlebnis. In den Bootshallen gibt es nicht nur spektakuläre Weltpremieren zu entdecken – hier darf jeder selbst aktiv werden. Segeln, Tauchen, Surfen auf dem Actionpool, Skimboarden oder Paddeln. In den Hallen kann so einiges selbst ausprobiert werden. Wer sich selbst nicht nass machen möchte, lauscht den Geschichten beim Bühnenprogramm. Insgesamt neun Themenwelten und Bühnen mit spannenden Programmen zu innovativen Technologien, lebhaften Berichten aus dem Sport sowie Nachhaltigkeitsforen runden das Messeprogramm vielseitig ab.
Neben Freediving, Pumpfoiling oder Wakeboarden, kann unter Wasser mit der Freediverin Julie Gautier getanzt oder als Meerjungfrau im Becken abgetaucht werden. Das perfekte Foto als Erinnerung inklusive. Ab 1. Dezember 2025 stehen die Buchungsslots fürs Surfen, Tauchen sowie alle anderen Workshops zur Verfügung.
Die Tickets für die boot Düsseldorf sind im Online-Ticketshop erhältlich. Die reguläre Tageskarte als Privatbesucher kostet 21 Euro und für 2 Tage 36 Euro. Kinder unter 13 Jahren erhalten kostenfreien Eintritt.
Hallenöffnung: 10:00 – 18:00 Uhr
Camping, Cars & Caravans verlost gemeinsam mit den Schwesterredaktionen CamperVans und Reisemobil International insgesamt 20 Tickets für die boot Düsseldorf.
Machen Sie jetzt bei unserer Ticket-Verlosung mit. Füllen Sie hierzu das untenstehende Formular aus. Wir drücken die Daumen und wünschen allen viel Glück!
Teilnahmeschluss ist der: 6. Januar 2026. Die Gewinner werden ab dem 7. Januar 2026 per E-Mail von uns benachrichtigt.
Jetzt das Formular ausfüllen und teilnehmen:
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es besteht kein Anspruch auf die Auszahlung des entsprechenden finanziellen Gegenwertes. Der Gewinn wird unter allen Teilnehmern ausgelost. Der Gewinner wird schriftlich benachrichtigt (per E-Mail oder per Post). Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich zum Versand des Gewinns verwendet, nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht und nicht an Dritte weitergegeben.
Camping, Cars & Caravans jederzeit und überall digital lesen.
Wohnwagen kaufen oder verkaufen – ob als Händler oder Privatperson.