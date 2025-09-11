Felix Austria im Gelände mit Camppass

Camppass aus Österreich hat sein Programm um zwei mittelgroßen offroadtauglichen Anhängern erweitert, beide haben ein zweites Doppelbett im Aufstelldach. Die Möbel sind komplett in Blech gefertigt, was der Einrichtung schon einen dezent martialischen Auftritt verschafft. Der Camppass CR455 empfiehlt sich mit Offroad-Fahrwerk und Optionen wie Solarpaket und eine Dieselheizung für Abenteuer abseits der Straße bei so ziemlich jeder Wetterlage. Innen finden sich eine Heckküche, das Bad mit der Option auf Toilette und Dusche, viel Stauraum und durchaus bequemer Sitz- und Schlafplatz für zwei oder vier Erwachsene. Die umgebaute Sitzgruppe wird als Hauptbett knapp 150 mal 195 Zentimeter groß, das Hubbett im Dach bringt es auf 140 mal 187 Zentimeter.

Der CR 555 hat die Küche innen im Bug und hinter der Hecksitzgruppe Stauraum. Er ist mit 5,50 Metern Länge einen halben Meter länger als er CR 455 und leer 100 Kilogramm schwerer. Dafür bietet er mit 1,8 Tonnen zulässiger Gesamtmasse deutlich mehr Zuladungsreserve für Gepäck oder Wunschausstattung. Die umbaubare Sitzgruppe ergibt ein 203 mal 136 Zentimeter großes Bett, das Bett im Schlafdach ist gleich groß wie im CR 455. Der CR 455 kostet ab 34.800 Euro, der CR 555 steigt bei 38.900 Euro ein.