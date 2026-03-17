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﻿Adria Adora 532 UL (2026): ﻿Schicker Zwei-Personen-Wohnwagen mit Längseinzelbetten

17.03.2026
Text: Camping, Cars & Caravans | Bild: Adria

﻿Die Mittelklasse der Slowenen gehört mit zu den Elegantesten im Markt. Der neue Adria Adora 532 UL wendet sich an reisende Paare.﻿

Der Adria Adora 532 UL zeigt als neuester Grundriss der Adria-Mittelklasse ein Zwei-Personen-Layout mit Längseinzelbetten in einem noch reisetauglich bemessenen Caravan. Wie alle aktuellen Adoras ist der 532 UL mit den auffälligen gewellten hellen Oberschrankklappen und warmtonigem Holzdekor im Korpus, kombiniert mit viel Grau, eingerichtet. Dazu helle Schichtstoffe und passend graue Polster, das ergibt insgesamt eine elegante moderne Anmutung. Die das typische große Oberlicht in der Sitzgruppe und vor allem das Ambientelicht über und unter den Dachschränken noch unterstützt.

Knapp 7,40 Meter ist dieser kürzeste Adora mit Einzelbetten lang. Die Schlafplätze sind längs im Heck angeordnet und lassen sich auf Wunsch per Rollrost und Zusatzpolster zur durchgehenden Liegefläche verbinden. Im Bug ist unter dem großen Oberlicht die Rundsitzgruppe umbaubar, so gibt es insgesamt bis zu vier Schlafplätze. Damit das im gut sechs Meter langen Aufbau funktioniert und nicht zu eng wird, sorgen zwei kleine Schränke über den Fußenden der Betten statt eines deckenhohen Kleiderschranks für kleiderbügelgerechten Stauraum.

Auch das Bad ist platzoptimierend wie funktional eingerichtet. So teilen sich das Waschbecken und die Toilette denselben Raum. Das Becken ist über der Banktoilette montiert und klappt bei Bedarf sozusagen aus der Wand.
Technisch bietet der Adora 532 UL einiges: Ein 150-Liter-Kompressorkühlschrank, ein standesgemäßer Dreiflammkocher mit Zündhilfe und selbst ein Dunstabzug sind serienmäßig an Bord. Außerdem ist der Adora mit einem vorverkabelten Batteriefach schon für den elektrisch autarken Betrieb vorbereitet.

﻿Außen bestimmen glatter GfK und die großen Bugfenster Auftritt und Erscheinung des Adora 532 UL.

Standardmäßig ist der Adora 532 UL mit einer Combi-4-Heizung samt Warmwasserboiler ausgerüstet, und so kostet der neue Adora 532 UL ab 32.390 Euro. Wer es winterfester möchte, bekommt für 400 Euro die elektrische Fußbodenerwärmung oder für 1.900 Euro mehr gar eine Alde-Warmwasserheizung. Mit Mikrowelle, Backofen, Soundsystem, App-Vorbereitung, Solaranlage oder dem Transportboxensystem im Gaskasten lässt sich der neue Adora noch ganz nach Wunsch zum Reisecaravan für die eigenen Ansprüche ausrüsten.

Infos Adria Adora 532 UL

  • Länge 739 cm
  • Breite 230 cm
  • Höhe gesamt 260 cm
  • Leergewicht 1.400 cm
  • Gesamtmasse 1.900 kg
  • Zuladung 425 kg
  • Preis 32.390 Euro

www.adria-deutschland.de

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