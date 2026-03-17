﻿Adria Adora 532 UL (2026): ﻿Schicker Zwei-Personen-Wohnwagen mit Längseinzelbetten

Knapp 7,40 Meter ist dieser kürzeste Adora mit Einzelbetten lang. Die Schlafplätze sind längs im Heck angeordnet und lassen sich auf Wunsch per Rollrost und Zusatzpolster zur durchgehenden Liegefläche verbinden. Im Bug ist unter dem großen Oberlicht die Rundsitzgruppe umbaubar, so gibt es insgesamt bis zu vier Schlafplätze. Damit das im gut sechs Meter langen Aufbau funktioniert und nicht zu eng wird, sorgen zwei kleine Schränke über den Fußenden der Betten statt eines deckenhohen Kleiderschranks für kleiderbügelgerechten Stauraum.

Auch das Bad ist platzoptimierend wie funktional eingerichtet. So teilen sich das Waschbecken und die Toilette denselben Raum. Das Becken ist über der Banktoilette montiert und klappt bei Bedarf sozusagen aus der Wand.

Technisch bietet der Adora 532 UL einiges: Ein 150-Liter-Kompressorkühlschrank, ein standesgemäßer Dreiflammkocher mit Zündhilfe und selbst ein Dunstabzug sind serienmäßig an Bord. Außerdem ist der Adora mit einem vorverkabelten Batteriefach schon für den elektrisch autarken Betrieb vorbereitet.