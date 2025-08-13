Adria Adora

Für das Modelljahr 2026 war bereits eine umfassend überarbeitete Version des Adora angekündigt – nun ist sie da. Die Baureihe zählt seit Jahren zu den Bestsellern im Adria-Portfolio – nicht zuletzt wegen ihres eleganten Mobiliars, des markanten Panoramafensters und der durchdachten Grundrisse, die sowohl Paare als auch Familien ansprechen. Mit der letzten großen Überarbeitung im Jahr 2020 wurde die Richtung vorgegeben, und nun soll der nächste große Entwicklungsschritt folgen.

Für 2026 erhält der Adora ein komplett neues Innenraumkonzept. Adria setzt dabei auf ein modernes, funktionales Design mit optimierten Raumlösungen und einem frischen Stil, der den gewachsenen Ansprüchen an Komfort und Alltagstauglichkeit gerecht wird. Die Neugestaltung betrifft nicht nur das optische Erscheinungsbild, sondern geht mit einer überarbeiteten Konstruktion einher.

Im Zuge der technischen Weiterentwicklung kommen künftig ein XPS-Schaum-Dach sowie ein Bodenkern aus XPS-Schaum zum Einsatz. Diese Materialien versprechen eine deutlich verbesserte Isolierung und tragen zur Stabilität und Langlebigkeit des Fahrzeugs bei. Auch weitere konstruktive Details wurden überarbeitet, um die Verarbeitungsqualität auf ein neues Niveau zu heben.

Im Rahmen der Neuaufstellung der Modellpalette wird Adria auf die kompaktesten Adora-Modelle wie den 472 UP verzichten. Für das Modelljahr 2026 stehen Varianten vom 522 UP bis zum 673 PK zur Auswahl. Mit dem neuen Adora 2026 bringt Adria in jedem Fall ein zeitgemäßes Update auf den Markt, das Design, Komfort und Technik in einem ausgewogenen Konzept vereinen soll – und damit den Erfolg der Baureihe konsequent fortschreiben kann. Man darf auf die ersten Tests gespannt sein. ￼ http://www.adria-mobil.com