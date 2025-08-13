Adria will im Jubiläumsjahr mit Sondermodellen eine Abwärtsbewegung in die Preisspirale bringen und hat Adora und Action aufgefrischt.
Adria hat im Jubiläumsjahr noch mehr Ambitionen den deutschen Caravanmarkt aufzumischen und dafür seine Mittelklasse Adora und den Kultcaravan Action aufgefrischt. Außerdem sollen Sondermodelle zum Geburtstag das Düsseldorfer Publikum begeistern.
Zum 60-jährigen Jubiläum bringt Adria zwei Sondermodelle der Altea-Baureihe: den 502 UL und den 552 PK. Beide punkten mit exklusivem Design, verbesserter Ausstattung und Vielseitigkeit. Sie basieren auf dem leichten Al-Ko VarioX-Chassis, das Stabilität bei reduziertem Gewicht bietet. Außen setzen silbergraue GfKWände mit 60Y-Grafik, 15-Zoll-Alufelgen, Dachreling und Radhausverkleidung coole Akzente. Serienmäßig sind Antischlingerkupplung, Stoßdämpfer und Ersatzrad. Innen überzeugen sie mit geteilter Eingangstür, Panoramadachfenster, Truma-Heizung, Kombirollos und praktischen Details wie TFT-Halter, exklusiven Polstern und Schaumstoffmatratzen.
Der 502 UL bietet bis zu fünf Schlafplätze, der 552 PK bis zu sieben. Beide verfügen über Küche mit Dreiflammkocher, Bad mit WC und Dusche sowie flexible Schlaflösungen für Familien. Beide Modelle sollen dem Kunden geldwerten Vorteil bieten und darüber hinaus etwas Besonderes darstellen. Mit knapp 25.000 und 26.000 Euro rangieren sie preislich im Mittelfeld.
Der neu aufgelegte Adria Action Sport 391 LH ist ein moderner, kompakter Wohnwagen für 2026. Mit verstärktem Aufbau, besseren Dämmwerten, neuem Design und serienmäßigen Features wie Combi-Heizung, 133-Liter-Kühlschrank und Vorbereitung für Autarkie bietet er Komfort und Flexibilität. Optional gibt es Solar und Batterie ab Werk. Viel Stauraum, innovative Details wie Schwenkwand im Bad und flexible Bettlösungen machen den Klassiker jetzt noch attraktiver.
Für das Modelljahr 2026 war bereits eine umfassend überarbeitete Version des Adora angekündigt – nun ist sie da. Die Baureihe zählt seit Jahren zu den Bestsellern im Adria-Portfolio – nicht zuletzt wegen ihres eleganten Mobiliars, des markanten Panoramafensters und der durchdachten Grundrisse, die sowohl Paare als auch Familien ansprechen. Mit der letzten großen Überarbeitung im Jahr 2020 wurde die Richtung vorgegeben, und nun soll der nächste große Entwicklungsschritt folgen.
Für 2026 erhält der Adora ein komplett neues Innenraumkonzept. Adria setzt dabei auf ein modernes, funktionales Design mit optimierten Raumlösungen und einem frischen Stil, der den gewachsenen Ansprüchen an Komfort und Alltagstauglichkeit gerecht wird. Die Neugestaltung betrifft nicht nur das optische Erscheinungsbild, sondern geht mit einer überarbeiteten Konstruktion einher.
Im Zuge der technischen Weiterentwicklung kommen künftig ein XPS-Schaum-Dach sowie ein Bodenkern aus XPS-Schaum zum Einsatz. Diese Materialien versprechen eine deutlich verbesserte Isolierung und tragen zur Stabilität und Langlebigkeit des Fahrzeugs bei. Auch weitere konstruktive Details wurden überarbeitet, um die Verarbeitungsqualität auf ein neues Niveau zu heben.
Im Rahmen der Neuaufstellung der Modellpalette wird Adria auf die kompaktesten Adora-Modelle wie den 472 UP verzichten. Für das Modelljahr 2026 stehen Varianten vom 522 UP bis zum 673 PK zur Auswahl. Mit dem neuen Adora 2026 bringt Adria in jedem Fall ein zeitgemäßes Update auf den Markt, das Design, Komfort und Technik in einem ausgewogenen Konzept vereinen soll – und damit den Erfolg der Baureihe konsequent fortschreiben kann. Man darf auf die ersten Tests gespannt sein. ￼ http://www.adria-mobil.com
