Die Preise für Wohnwagen steigen seit Jahren kontinuierlich – das schreckt vor allem Einsteiger und junge Familien ab, die sich ihren Traum vom mobilen Reisen erfüllen möchten. Dethleffs will dieser Entwicklung entgegenzuwirken: mit den neuen Sondermodellen C’joy Active und C’go Active.

Statt weiter an der Preisschraube zu drehen, bietet Dethleffs 2026 zwei bekannte Baureihen in einer deutlich aufgewerteten Sonderedition an. Dabei bleibt der Einstiegspreis niedrig – trotz erheblich verbesserter Ausstattung. Preisvorteile im Vergleich zu den regulären Modellen können bis zu 5676 Euro betragen.

C’joy Active – ideal für Einsteiger

Der kompakte C’joy Active 420 QSH startet ab 17.599 € und bietet:

  • Französisches Bett im Bug

  • Mitteldinette

  • Bad neben der Küche im Heck

  • Warmluftanlage und Warmwasserversorgung serienmäßig

  • Fliegengittertür, USB-Steckdosen, Dachhaube, Stauraumklappen

  • Aufgelastetes Fahrgestell – sinnvoll bei mehr Ausstattung

Zum Vergleich: Ein ähnlich ausgestatteter Serien-C’joy 420 QSH kostet rund 4.000 € mehr.

C’go Active – mehr Komfort und Design

Der C’go Active 475 EL startet bei 20.999 € – gerade einmal 600 € mehr als das Serienmodell, aber mit einem Mehrwert von über 5.600 €:

  • Längseinzelbetten im Bug, Heckdinette

  • Alufelgen, Stabilformstützen mit großen Stützfüßen

  • Indirekte Beleuchtung, Ambientelicht

  • Sieben-Zonen-Kaltschaummatratzen

  • Optisch aufgewertetes Interieur mit weißen Möbelfronten und schwarzen Akzenten

Modernes Design, weniger Grundrisse, mehr Klarheit

Die neuen Active-Modelle unterscheiden sich auch optisch deutlich von ihren Vorgängern:

  • C’joy Active: Helles Holzdekor sorgt für freundliches Ambiente

  • C’go Active: Weiße Möbelklappen, helle Korpusse, moderne Kontraste mit schwarzen Griffen und Armaturen

Diese Gestaltung spricht besonders designorientierte Kunden an, die trotz Einstiegsklasse nicht auf ein ansprechendes Wohngefühl verzichten möchten.

Zur Vereinfachung des Portfolios bietet Dethleffs die Active-Modelle mit reduzierter Grundrissauswahl an:

  • 3 Grundrisse für den C’joy Active (inkl. Familienmodell)

  • 4 Grundrisse für den C’go Active (2 mit Stockbetten)

Diese Fokussierung auf gefragte Varianten erleichtert die Kaufentscheidung und steigert die Produktions- und Preistransparenz.

Fazit: Dethleffs Active-Modelle 2026 – Ausstattung zum fairen Preis

Mit den neuen Sondermodellen C’joy Active und C’go Active bietet Dethleffs ein überzeugendes Gesamtpaket für alle, die in die Welt des Caravanings einsteigen möchten – oder einfach ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.

Die Vorteile auf einen Blick:

  • Deutlich günstiger als vergleichbare Serienmodelle

  • Umfangreiche Serienausstattung für sofortige Reisefreude

  • Moderne Optik und durchdachte Grundrisse

  • Ideale Wahl für Einsteiger, Paare und Familien

