Die Preise für Wohnwagen steigen seit Jahren kontinuierlich – das schreckt vor allem Einsteiger und junge Familien ab, die sich ihren Traum vom mobilen Reisen erfüllen möchten. Dethleffs will dieser Entwicklung entgegenzuwirken: mit den neuen Sondermodellen C’joy Active und C’go Active.
Statt weiter an der Preisschraube zu drehen, bietet Dethleffs 2026 zwei bekannte Baureihen in einer deutlich aufgewerteten Sonderedition an. Dabei bleibt der Einstiegspreis niedrig – trotz erheblich verbesserter Ausstattung. Preisvorteile im Vergleich zu den regulären Modellen können bis zu 5676 Euro betragen.
Der kompakte C’joy Active 420 QSH startet ab 17.599 € und bietet:
Französisches Bett im Bug
Mitteldinette
Bad neben der Küche im Heck
Warmluftanlage und Warmwasserversorgung serienmäßig
Fliegengittertür, USB-Steckdosen, Dachhaube, Stauraumklappen
Aufgelastetes Fahrgestell – sinnvoll bei mehr Ausstattung
Zum Vergleich: Ein ähnlich ausgestatteter Serien-C’joy 420 QSH kostet rund 4.000 € mehr.
Der C’go Active 475 EL startet bei 20.999 € – gerade einmal 600 € mehr als das Serienmodell, aber mit einem Mehrwert von über 5.600 €:
Längseinzelbetten im Bug, Heckdinette
Alufelgen, Stabilformstützen mit großen Stützfüßen
Indirekte Beleuchtung, Ambientelicht
Sieben-Zonen-Kaltschaummatratzen
Optisch aufgewertetes Interieur mit weißen Möbelfronten und schwarzen Akzenten
Die neuen Active-Modelle unterscheiden sich auch optisch deutlich von ihren Vorgängern:
C’joy Active: Helles Holzdekor sorgt für freundliches Ambiente
C’go Active: Weiße Möbelklappen, helle Korpusse, moderne Kontraste mit schwarzen Griffen und Armaturen
Diese Gestaltung spricht besonders designorientierte Kunden an, die trotz Einstiegsklasse nicht auf ein ansprechendes Wohngefühl verzichten möchten.
Zur Vereinfachung des Portfolios bietet Dethleffs die Active-Modelle mit reduzierter Grundrissauswahl an:
3 Grundrisse für den C’joy Active (inkl. Familienmodell)
4 Grundrisse für den C’go Active (2 mit Stockbetten)
Diese Fokussierung auf gefragte Varianten erleichtert die Kaufentscheidung und steigert die Produktions- und Preistransparenz.
Mit den neuen Sondermodellen C’joy Active und C’go Active bietet Dethleffs ein überzeugendes Gesamtpaket für alle, die in die Welt des Caravanings einsteigen möchten – oder einfach ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.
Die Vorteile auf einen Blick:
Deutlich günstiger als vergleichbare Serienmodelle
Umfangreiche Serienausstattung für sofortige Reisefreude
Moderne Optik und durchdachte Grundrisse
Ideale Wahl für Einsteiger, Paare und Familien
