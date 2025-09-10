Modernes Design, weniger Grundrisse, mehr Klarheit

Die neuen Active-Modelle unterscheiden sich auch optisch deutlich von ihren Vorgängern:

C’joy Active : Helles Holzdekor sorgt für freundliches Ambiente

C’go Active: Weiße Möbelklappen, helle Korpusse, moderne Kontraste mit schwarzen Griffen und Armaturen

Diese Gestaltung spricht besonders designorientierte Kunden an, die trotz Einstiegsklasse nicht auf ein ansprechendes Wohngefühl verzichten möchten.

Zur Vereinfachung des Portfolios bietet Dethleffs die Active-Modelle mit reduzierter Grundrissauswahl an:

3 Grundrisse für den C’joy Active (inkl. Familienmodell)

4 Grundrisse für den C’go Active (2 mit Stockbetten)

Diese Fokussierung auf gefragte Varianten erleichtert die Kaufentscheidung und steigert die Produktions- und Preistransparenz.