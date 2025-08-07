Preise angepasst

Die Einstiegspreise für die neuen Dethleffs-

einsteiger zeigen, wie attraktiv das Angebot wird. Den kleinsten C’joy Active, einen 420 QSH mit französischem Bett im Bug, Mitteldinette und dem Bad neben der Küche im Heck, gibt es ab 17.599 Euro. Besieht man sich die Ausstattung, ist er damit gut 4.000 Euro günstiger als ein vergleichbar konfigurierter aktueller C’joy 420 QSH. Der steigt derzeit schon mit 17.499 Euro ein, ohne die ganze zusätzliche Ausstattung.

Der kürzeste C’go Active steigt mit 20.999 Euro ein – damit liegt C’go Active 475 EL nur 600 Euro über dem jetzigen Einstiegspreis eines nur serienmäßig ausgestatteten C’go 475 EL. Den Preisvorteil gibt Dethleffs hier mit 5.676 Euro an. Das ist für einen Zweipersonencaravan mit Längseinzelbetten im Bug und Heckdinette mit der umfangreichen Ausstattung in der Tat ein attraktives Angebot. Luxus gibt es dafür freilich noch nicht, aber die Active-Modelle haben zu diesen Preisen eine reisefertige Ausstattung an Bord.

Schon der günstigere C’joy Active kommt unter anderem mit Warmluftanlage und Warmwasserversorgung. Eine Fliegengittertür, die große Dachhaube, USB-Steckdosen für die Spot-Schienen, zusätzliche Beleuchtung im Innenraum und Stauraumklappen sind ebenfalls Serie. Dazu kommt die serienmäßige Auflastung, die angesichts der Ausstattung sinnvoll ist, wenn nicht sogar nötig.

Der C’go Active ist darüber hinaus auf mehr Komfort getrimmt und bringt eben etwas mehr Schönheit ins Spiel. Unter anderem rollt er auf Alurädern, und im Stand halten ihn Stabilformstützen mit großen Stützfüßen. Innen sorgt das Ambientelicht mit indirekter Beleuchtung für Stimmung, die Sieben-Zonen-Kaltschaummatratzen mit klimaregulierendem Schaum für gute Nachtruhe.