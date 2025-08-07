Für 2026 formieren die Hersteller ihre Modellpaletten neu, rüsten Baureihen anders aus, streichen Grundrisse und haben sogar die ein oder andere Neuheit im Programm. Die ersten Händlertagungen und Pressetermine stimmen zuversichtlich, dass sich der Wohnwagenmarkt erholen könnte. Allen Voran muss die Knaus Tabbert AG sich neu formieren. Mit dem Investor Wim de Pundert an der Spitze scheint der Neustart zu gelingen. „Die Händler waren sehr zufrieden“, sagt Knaus Produktmanager Jürgen Thaler. Das Programm wurde gestrafft, Baureihen wie der CaraOne von Weinsberg runderneuert, nicht lukratives Baureihen wie der Senara bei Tabbert oder der Azur bei Knaus eingestellt.

Auch bei Bürstner ist ein Neuanfang gemacht. Geschäftsführer Brandl legt alle Baureihen auf Eis und will die Saison 2026 mit den Caravan-Sondermodellen B66 bespielen. Das sind etwas abgespeckte, aber preislich deutlich reduzierte Aversos. Branchen-Krösus Fendt hat seine Baureihen fein gepflegt und legt Wert auf das neue Engagement im Einsteigersegment. „Mit dem Next wollen wir neue Zielgruppen erreichen“, so Marketing-Chef Thomas Kamm.

Adria hat im Jubiläumsjahr noch mehr Ambitionen den deutschen Caravanmarkt aufzumischen und hat den Adora aufgefrischt. Auffrischung ist auch bei den vielen anderen Herstellern angesagt. Das bedeutet man bleibt behutsam, sparsam und wartet wie sich der Markt entwickelt. Hier die ersten Neuheiten 2026, von denen viele in Düsseldorf Publikums-Premiere feiern.