Leicht und komfortabel - der Sterckemanr Sport Line

Die Sport Line-Baureihe will ein „Ready-to-go“-Caravan sein, der ab Werk bestens ausgestattet ist und mit einem originellen Design begeistert. Komplett aus GfK bietet er auch eine besondere Isolationstechnik und sieben Jahre Dichtheitsgarantie. Highlight ist sicherlich der XL-Frezze, eine Schublade im Küchenblock, die eine Kühlkapazität von 150 Liter samt 19 Liter Gefrierfach bis 115 Grad schafft.

Den Sport Line gibt es für 2026 in sieben verschiedenen Layouts von 6 bis 7 Metern Gesamtlänge und von 22.000 bis 26.000 Euro als gut ausgestattete Basisversion. Vier Pakete zwischen 1.000 und 1.450 Euro werten die Modelle bei Look, Konnektivität, Heizung und Autarkie auf.