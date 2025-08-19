Eriba Novaline - neue und alte Werte

Er heißt nicht mehr Nova light, sondern Novaline. „Light wirkt immer so billig“, befindet Eriba-Manager Binder. Und Eriba ist alles andere als billig. Der Novaline präsentiert sich als klassischer Reisecaravan mit modernem Look, bis zu 198 cm Stehhöhe und flexiblen Grundrissen für Familien. Er bietet innen vier Stilwelten und das neue, warme Biarritz-Holzdekor, ergänzt durch Marmor- und Betonoptiken in Küche und Bad. Außen prägen sanfte Rundungen, moderne LED-Heckleuchten und edle Farbtöne das Design.

Eriba hält mit dem Neuen aber am alten fest – nämlich am PUAL-Aufbau. Nach wie vor ist er das Maß der Dinge beim Karosseriebau, was Stabilität, Isolierung und Haltbarkeit betrifft. Im Inneren dagegen setzt Eriba auf progressiv, will ein ganz neues Ambiente schaffen. Im Profitest von Camping, Cars & Caravans (H1/25) kann er den Ansprüchen der Fachleute bestehen. CCC-Redakteur Volker Stallmann meint: „Ein mutiger Wurf aus Bad Waldsee, der dort entwickelt und gebaut wird. Alles in der aufwendigen, aber hochwertigen PUAL-Bauweise, für die Eriba so berühmt wurde. Der Testwagen zeigt aber auch, „einmal mit allem, bitte“ ist nicht umsonst. Klar, die feine Technik kostet Geld. Weniger offensichtlich hat die Vollausstattung neben jeder Menge Komfort aber auch noch andere Nebenwirkungen. Dieser Novaline 495 will vor allem vorn umsichtig beladen sein. Und beim Möbel sollte nachgesteuert werden, damit konstruktive Details auf das Niveau der Hülle kommen.“

