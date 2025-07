Der Novaline präsentiert sich als klassischer Reisecaravan mit modernem Look, bis zu 198 cm Stehhöhe und flexiblen Grundrissen für Familien. Beide Caravans bieten innen vier Stilwelten und das neue, warme Biarritz-Holzdekor, ergänzt durch Marmor- und Betonoptiken in Küche und Bad. Außen prägen sanfte Rundungen, moderne LED-Heckleuchten und edle Farbtöne das Design.

Technologisch glänzen beide Modelle mit der Eriba Connect App zur Überwachung von Wasserstand und Batteriestatus via Smartphone, optionalen Autarkiepaketen mit Lithium- oder AGM-Batterien sowie serienmäßiger Truma Vario Heat Heizung. Optional erhältlich sind Dachklimaanlage, hagelresistentes GFK-Dach und integriertes Entertainmentsystem mit 22-Zoll-TV. Beide Neuheiten sind keine reinen Einsteiger-Modelle, sondern richten sich an anspruchsvolle Caravaner, die Komfort, höchste Qualität und Innovation schätzen. Mit Preisen ab 27.990 Euro für den Feeling und 29.490 Euro für den Novaline investiert man in ein zukunftsfähiges Caravaning-Erlebnis – made by Eriba.